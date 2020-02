Finnair peruu loppukevään lennot Manner-Kiinaan – lentoyhtiö KLM pyysi anteeksi jouduttuaan syrjintäsyytösten kohteeksi

Lukuisat lentoyhtiöt eri puolilla maailmaa ovat peruneet kevään lentoja Kiinaan. Hollantilainen lentoyhtiö KLM joutui perjantaina esittämään julkisen anteeksipyynnön eteläkorealaisille matkustajille.

Finnair peruu lennot Pekingin Capital-lentoasemalle ja Shanghaihin talvikauden loppuun asti eli 28. maaliskuuta saakka, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Syynä päätökselle on yhtiön mukaan se, että koronavirustilanne vaikuttaa lentomatkustuksen kysyntään Kiinan ja Euroopan välillä.

Finnair myös peruu Hongkongin reitiltään yhden päivittäisen vuoron kyseiseltä ajalta. Yhtiö lentää Hongkongiin päivittäin yhden vuoron normaalin kahden vuoron sijaan.

Finnair on jo aiemmin kertonut Nanjingin, Peking Daxing-lentoaseman ja Guangzhoun lentojensa perumisesta maaliskuulta vähentyneen kiinalaisten ryhmämatkakysynnän vuoksi.

Peruttujen lentojen asiakkaat voivat siirtää matkustuspäiväänsä tai saada lipun hinnan takaisin ottamalla yhteyttä Finnairin asiakaspalveluun.

Useat lentoyhtiöt peruneet matkoja

Finnairin lisäksi lentonsa Kiinaan ovat peruuttaneet useat lentoyhtiöt ympäri maailmaa. Uutistoimisto Reuters kertoi keskiviikkona, että lentoyhtiöt ovat päätyneet perumaan lentojaan sen jälkeen, kun koronavirustapausten määrä lähti jälleen nousuun.

Lentomatkailu on yksi nopeimmista tavoista, joilla virus voi päästä leviämään, kertoo The Business Insider. Osa yhtiöistä on ilmoittanut rajoittavansa tai peruvansa lentoja siihen saakka, että virus saadaan hallintaan. Osa on perunut lennot helmikuulta, osa jopa huhtikuun loppuun saakka.

Pääosin rajoitukset koskevat lentoja Pekingiin ja Shanghaihin, mutta jotkut yhtiöt ovat vähentäneet myös Hongkongiin suuntautuvia lentoja.

Lentojaan ovat peruuttaneet muun muassa American Airlines, Air France, Australian Airlines, British Airlines, Delta Airlines, Egyptair, KLM, Qatar Airways, Nordic airline SAS, United Airlines ja lukuisat muut lentoyhtiöt.

Virus aiheuttaa välikohtauksia

Koronavirus on aiheuttanut useita erikoisia tapahtumia lentomatkailussa. Hollantilainen lentoyhtiö KLM joutui esittämään julkisen anteeksipyynnön perjantaina, koska sen miehistön toiminta herätti suuttumusta verkossa.

Maanantaina Amsterdamista Etelä-Korean pääkaupunkiin Souliin matkalla olleella lennolla yksi koneen vessoista oli poissa käytöstä. Lento kesti kymmenen tuntia.

Eräs lennolla olleista matkustajista jakoi verkossa kuvan wc:n oveen kiinnitetystä lapusta, jossa luki, että "wc on vain henkilökunnalle". Kuva levisi Etelä-Koreassa laajalle pian jakamisen jälkeen.

Matkustaja syytti Twitteriin kirjoittamassaan viestissä lentoyhtiötä eteläkorealaisten matkustajien syrjimisestä, koska kyltti oli kirjoitettu vain koreaksi. Hänen mukaansa lentoyhtiö käytti virusta vain tekosyynä syrjinnälle. Matkustaja vaati lentoyhtiöltä anteeksipyyntöä.

Englanniksi ja koreaksi kirjoitetut tviitit keräsivät tuhansia jakoja ja tykkäyksiä. Moni kehotti boikotoimaan lentoyhtiötä.

KLM reagoi tapahtuneeseen perjantaina ja esitti julkisen anteeksipyynnön lehdistötilaisuudessa Soulissa. Lentoyhtiön edustajat sanoivat ottavansa syytökset syrjinnästä "erittäin vakavasti".

Koronavirus on aiheuttanut myös muita erikoisia kommelluksia. Uusiseelantilainen uutispalvelu Newshub kertoi helmikuussa yhdysvaltalaisen liikemiehen matkustaneen lentokoneessa kapeassa muovisessa teltassa tarkoituksenaan välttää koronavirustartunta. Mediatietojen mukaan kyseessä oli muovitelttoja valmistavan yrityksen toimitusjohtaja – oliko kyse viruksen pelosta vai mainostempusta, se ei ole selvillä.