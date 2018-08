Finlandia-taloa pyritään avaamaan yleisön ajanviettopaikaksi sen peruskorjauksen myötä. Konferenssikeskukseen houkutellaan kävijöitä muun muassa uudella ruokaravintolalla, suomalaista designia myyvällä puodilla sekä näyttelytiloilla.

Meneillään olevan hankesuunnittelun on määrä päättyä vuoden lopussa, jolloin remontin kustannukset, aikataulu ja laajuus selviävät tarkemmin.

Peruskorjauksen suunnitellaan alkavan vuonna 2021 ja kestävän noin kolme vuotta.

Talon uudistuksen takana on ovella kolkutteleva putkiremontti, tarve päivittää rakennuksen talotekniikka 2020-luvulle sekä korjata sen julkisivun kupruileva marmori.

Remonttikulut nousevat arvioidusta

Peruskorjaus etenee Helsingin kaupunginvaltuuston puitavaksi helmikuuhun mennessä, kertoo Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki STT:lle.

- Kaupungille on tärkeää, että toiminnallinen konsepti uudistuu ja saamme Alvar Aallon perinnön paremmin esiin ja tästä tulee olohuone kaupunkilaisille.

Kaikki remontointi täytyy tehdä rakennuksen ydinolemusta ja suojeltua statusta kunnioittaen, joka tuo työhön paljon haasteita, Sinnemäki sanoo.

Aiemman, vuonna 2012 tehdyn arvion mukaan Finlandia-talon remontti maksaa noin 60 miljoonaa euroa. Tästä hinta nousee vielä hieman uusien toimitilojen ja indeksikorotuksen myötä.

Sinnemäki myöntää kustannuksen olevan suuri mutta suhteuttaa sen Helsingin investointibudjettiin.

- Se, mihin vuosittain investoimme todella isosti, on koulujen perusparantaminen ja kokonaan uusien koulujen rakentaminen. Siihen on reippaasti yli 200 miljoonaa euroa joka vuosi seuraavan kymmenen vuoden ajan.

- Niihin verrattuna tämä ei ole koko Helsingin investointibudjetissa leijonanosa.

Julkisivumateriaalin kestettävä suomalaista säätä

Tavoitteena on tehdä rakennuksesta spontaanin pistäytymisen paikka, sanoo Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen.

- Kolmen vuoden päästä alkavan remontin aikana talo pysyy avoinna, sillä sen kokonaan sulkeminen olisi kaupungille liian suuri tulonmenetys, Tolonen lisää.

Peruskorjauksen yksi tärkein ulottuvuus on rakennuksen julkisivun korjaus.

Julkisivulle yritetään löytää uusi materiaali, joka olisi nykyistä kestävämpää ja täyttäisi suojelumääräysten vaatimukset.

Julkisivun selvitysryhmä on kartoittanut useita erilaisia materiaalivaihtoehtoja, joista on kerätty näytteitä sekä tietoa asiantuntijoilta. Finlandia-talon katolla on tällä hetkellä kahdeksan eri julkisivumateriaalia, joiden kestävyyttä Suomen säässä testataan vähintään vuoden ajan.

Alvar Aallon suunnittelema Finlandia-talo valmistui vuonna 1971. Sitä peittävistä marmorilaatoista käytiin 1990-luvulla kiivasta keskustelua, kun Helsingin ilmastoon sopimattomat laatat käpristyivät ja alkoivat putoilla seiniltä.

Marmorit uusittiin yhdeksänkymmentäluvun lopussa. Uudet laatat tehtiin kuitenkin jälleen Carraran marmorista. Laattoja pienennettiin, ja kiinnitystapaa muutettiin niin, etteivät laatat nojaa toisiinsa.