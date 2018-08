Finlandia-talon julkisivulle yritetään löytää uusi materiaali - arkkitehtoninen asu määrä säilyttää

Finlandia-talon julkisivulle yritetään löytää uusi materiaali, joka olisi nykyistä kestävämpää ja täyttäisi suojelumääräysten vaatimukset, kertoo Helsingin kaupunki.

Julkisivun selvitysryhmä on kartoittanut erilaisia materiaalivaihtoehtoja, joista on kerätty näytteitä sekä tietoa erilaisilta asiantuntijoilta. Ryhmä on arvioinut vaihtoehtoisten materiaalien kestävyyttä, ulkonäköä, saatavuutta ja pohtinut niiden vastaavuutta alkuperäiseen materiaalin. Tutkimuksissa on selvitetty myös marmorin soveltuvuutta. Kaupungin tiedotteen mukaan viimeisen 20 vuoden aikana marmorin kestävyydestä on tullut uutta tutkimustietoa.

Laajassa perusparannuksessa on tarkoitus säilyttää rakennuksen alkuperäistä vastaava arkkitehtoninen asu, sillä Finlandia-talo on rakennussuojattu.

Alvar Aallon suunnittelema Finlandia-talo valmistui vuonna 1971. Sitä peittävistä marmorilaatoista käytiin 1990-luvulla kiivasta keskustelua, kun Helsingin ilmastoon tottumattomat laatat käpristyivät ja alkoivat putoilla seiniltä.

Marmorit uusittiin yhdeksänkymmentäluvun lopussa. Uudet laatat tehtiin kuitenkin jälleen Carraran marmorista. Laattoja pienennettiin, ja kiinnitystapaa muutettiin niin, etteivät laatat nojaa toisiinsa.

Julkisivujen osuus on arviolta noin 15 prosenttia koko perusparannuksen kustannuksista. Perusparannuksen on määrä alkaa vuonna 2021. Julkisivun lisäksi pari vuotta kestävässä parannuksessa on tarkoitus korjata ja entisöidä rakennus "kellarista katonharjaan". Finlandia-talo pysynee auki remontin aikana.