Fingersoftin perustaja Toni Fingerroosin omistaman luksusjahdin voi vuokrata, viikosta saa pulittaa jopa 217 000 euroa

Oululaisen Fingersoft-pelifirman perustajan, kempeleläislähtöisen Toni Fingerroosin omistama huvijahti on kääntänyt katseita Helsingin Jätkäsaaressa heinäkuussa.

Kauppalehden mukaan Fingerroos osti lähes 50-metrisen Africa I -aluksen tammikuussa 2018. Aluksen kauppahinta ei ole julkinen, mutta lehti kertoo aluksen hintapyynnön olleen vajaat 17 miljoonaa euroa.

Fingerroosin omistama jahti on myös vuokrattavissa. Kauppalehden mukaan Africa I -aluksen saa vuokrata käyttöönsä viikoksi 217 000 eurolla. Summa ei kuitenkaan ole kalleimmasta päästä jahtien mittakaavassa. Myös kooltaan vuonna 2010 valmistettu alus kuuluu jahtien alempaan keskiluokkaan, Kauppalehti kertoo.

Jahti on vuokrattavissa netissä huvialusten vuokraussivuston kautta. Kauppalehti kertoo, että alukselle on tehty varauksia vuoden loppuun asti. Valtaosa asiakkaista on venäläisiä ja yhdysvaltalaisia, suomalaisten muodostaessa vain pienen osan jahdin vuokraajista.

Aluksen kapteeni Sami Parviainen kertoo Kalevalle, että sillä on käyty ennen Suomeen saapumista Kroatiassa, Kreikassa, Portugalissa, Espanjassa ja Ruotsissa. Parviaisen mukaan jahdilla työskentelee vaihtelevasti kahdeksasta kymmeneen hengen kokoinen miehistö.

– Koko miehistö asuu töissä ollessaan aina aluksella. Meillä on kuitenkin miehistössä neljästä viiteen eri kansallisuutta. Vapaa-aika kuluu joko aluksella tai sitten satamassa ollessa maissa.

Merillä ajettaessa alukseen mahtuu miehistön lisäksi 12 henkilöä, satamassa pidettävässä tilaisuudessa jahtiin voi kutsua jopa 50 henkeä. Alusta vuokrataankin myös juhlia varten.

Lisäksi jahtia käytetään koulutuskäyttöön. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu käyttää Fingerroosin Africa I -jahtia työharjoittelualuksena.

– Tällä aluksella on aina tilaa yhdelle harjoittelijalle. Moni jahdin omistaja ei halua alukselleen harjoittelijoita, koska ajattelevat että he ovat epäpätevää henkilökuntaa. Mutta Fingerroos mielellään antaa nuorelle mahdollisuuden ja siten alukselle otetaan mukaan opiskelija suorittamaan ohjattua harjoittelua alukselle.

Africa I on italialaisen Benetti-venevalmistajan tekemä. Se on valmistunut vuonna 2010. Fingerroosin omistama jahti on rekisteröity Maltalle.