Filhan Tuula Vasankari: ehkäisevä tuberkuloosilääkitys suojaa Naistenklinikalla altistuneet vauvat

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) vahvistaa, että Naistenklinikalla synnytti tartuttavaa tuberkuloosia sairastanut nainen. Nainen oli synnyttämässä helmikuun lopussa.

Keuhkoterveysjärjestö Filha ry:n pääsihteeri, prosessori Tuula Vasankari muistuttaa, että pienet, alle 1-vuotiaat lapset saavat tuberkuloositartunnan herkimmin ja he voivat myös sairastua vakavammin.

– Siksi on erityisen tärkeää, että tauti on havaittu ja altistuneet voidaan tavoittaa. Heille voidaan aloittaa ennalta ehkäisevä lääkitys. Kun lääkitys ja seuranta on aloitettu, syytä huoleen ei ole, Vasankari toteaa.

Filha ry jatkaa Suomessa edeltäjänsä Tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen työtä.

HUS:n tiedotteen mukaan tartuntariski on arvioitu muiden synnyttäjien ja lasten osalta vähäiseksi, koska altistusaika jäi lyhyeksi.

​Altistusriski koskee 27.2. – 7.3. välisenä aikana Naistenklinikan synnyttäneiden osasto 61:llä ja vastasyntyneiden teho-osastolla olleita henkilöitä.

– Altistusaika on jäänyt kaikilta lyhyeksi, mutta pisimpään altistuneiden vastasyntyneiden perheisiin ollaan yhteydessä. Näitä perheitä on 15 ja valtaosa heistä on jo tavoitettu. Ennalta ehkäisevä lääkitys aloitetaan, HUS toteaa.

Suomessa tuberkuloositapauksia noin 220 vuodessa

Suomessa sairastuu vuosittain tuberkuloosiin noin 220 ihmistä. Heistä lapsia on alle 10. Vasankari toteaa, että Suomi on tuberkuloosin sairastamisen suhteen matalan ilmaantumisen maa.

Sairastuneista yli puolet ovat iäkkäitä suomalaisia, jotka ovat saaneet tartunnan lapsuudessa ja sairastuneet vasta iän karttuessa. Loput sairastuneista on muualta maahan tulleita tai matkoillaan tartunnan saaneita.

Kaikki altistuneet eivät Vasankarin mukaan välttämättä saa tartuntaa eivätkä kaikki tartunnan saaneet sairastu.

– Haasteellisinta on harvoin ilmaantuvan sairauden toteaminen. Sitä ei näe oikeastaan kuin keuhkoröntgenkuvista, Filha ry:n Vasankari toteaa.

Filha ry jatkaa suomessa edeltäjänsä Tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen työtä.

Tartuntariskin rajana 40 tuntia

Muita mahdollisesti altistuneita henkilöitä kartoitetaan kansallisten ohjeiden mukaisesti. Tartuntariskin rajana pidetään 40 tunnin altistusaikaa potilaan kanssa samassa huoneessa.

HUS on yhteydessä kaikkiin tällä tavoin altistuneisiin henkilöihin jatkotoimenpiteiden suhteen. Kohteena olevien yksiköiden henkilökunnalle on tiedotettu sisäisesti tapahtuneesta ja selvityksen perusteella altistuneet työntekijät tutkitaan työterveydessä.

Tuberkuloosirokote kuului Suomessa rokotusohjelmaan vuoteen 2007 asti. Rokotukset aloitettiin Vasankarin mukaan 1940–50-luvun vaihteessa.

Tartunnasta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.