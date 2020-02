F-35:n valmistaja lupaa Suomelle hävittäjän tuotantoa – "Emme kerro, kuinka häive rakennetaan, mutta kerromme miten se ylläpidetään"

Jos Suomi päätyy(toivottavasti ei) tuohon (tod. kalliiseenkin)F-35 hävittäjään, viimeisetkin itsenäisyyden rippeet menee sen sileän-tien. Amerikkalaiset ei ole hyväntekijöitä, he lupaa paljon hyvää ja kaunista, jotta saadaan jokin maa kytkettyä heihin ja he haluaa todella, että Suomi, Venäjän rajanaapurina hankkis heiltä hävittäjät, niissä kun lie sitä viimeisintä vakoiluteknlogiaakin, jota jenkit voi etänä kontrolloida ihan Pentagonin toimistoistakin.. Koneet kun ostettuna ja jos tulee erimielisyyksiä koneisiin ja yhteistyöhön liittyen, jenkit pitää sen jälkeen "ison oikeudella" otteessaan ja tyyliin "teette niin ja näin" tai koneenne ei lennä enää metriäkään. Nyky it-teknologialla(prosessorin kautta) kera satelliitien -pystytään laite kuin laite pysäyttään, tietokone kun on ihan arkipäiväisessä käytössä lentokoneissakin.. Eurooppalaisten konevalmistajien kanssa oltais kuin samaa perhettä, eikä eturistiriitoja olisi, niinkuin amerikkalaisten kanssa ja koneet saatais paljon halvemmalla euroopan alueelta..