F-35 -hävittäjien väki sanoo ongelmien olevan hoidossa – Yhdysvaltalainen lehti kertoo lentäjän turvallisuutta uhkaavista pulmista

F-35 on täysin suvereeni sotatyökalu. Tuskin on kertaakaan ruudin keksimisen jälkeen ollut yksi osapuoli niin täydellisen ylivoimainen kuin Yhdysvallat nyt on tuon F-35 kanssa. Ne jotka ovat kuvoita seurailleet, tietävät tasan tarkkaan, että kukaan ei pottuile Yhdysvalloille. Kiina on alistunut täysin eikä edes yritä mitään. Venäjä on hiljaa kuin huopatossutehtaalla. Iran tulee antautumaan kesän aikana ilman että joudutaan oikeasti vaihtamaan laukaustakaan. Sanoisin jopa, että F-35 on maailmanrauhan tuoja, sillä kukaan ei halua sotia noita vehkeitä vastaan. Voi sitä ironian määrää, että tähän maailmaan ei tullut rauha minkään pyhän lähettilään kautta, vaan rauha tuli kun Yhdysvallat kehitti maailman ylivoimaisimman laitteen jolla voidaan lentää kirjaimellisesti vastustajan diktaattorin huvilan pihalle ja tarvittaesa laskeutua siihen jos siltä tuntuu. Kukaan ei voi yhtään mitään.