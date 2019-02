Ex-puolisoaan oppilaitoksen käytävällä puukottanut mies selitti tekoa oikeudessa "näytelmällä" – Puukotusta puidaan seuraavaksi hovissa

Tämä on kyllä ahdasmielisyyttä lähestyvää ymmärtämättömyyttä - kyse on kulttuurillisesta erityispiirteestä, kuten syytetty itsekin oma-alotteisesti sitä esiin tuo.

Tosin kohta varmaan joku kukkahattu-henkilö tietää paremmin ja julistaa de facto, että tällä ei ole mitään tekemistä ko. kulttuurin kanssa, vaan kyse on, niin kuin aina, yksittäistapauksesta...