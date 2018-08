Ex-puhemies Maria Lohela ei asetu ehdolle seuraavissa vaaleissa

Jep jep, tulee mieleen "Mikä on kun ei taidot riitä mikä on kun ei onnistu.. Onko niin ettei niittää voi sieltä mihin koskaan ei kylvetty".. Lohela sakkas korttinsa jo väärin, Sinisiin siirtyessään, niinkuin tosiasiassa koko Sinisten-ryhmä "hallitus-kiimassaan".. Siniset kuolee pois seuraavissa vaaleissa ja ns. emopuolue PerSut sen sijaan jatkaa niinkuin ennenkin politiikassa.. Oishan Lohelalla mahdollisuus loikata vaikkapa Kokoomukseen, sillä Siniset ei kaukana Kokoomuslaisesta ideologiasta, mutta Lohelalla ei riittais varmaan kannatus, näkymätön kun on.