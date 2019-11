Eväsleipä voi kantaa afrikkalaista sikaruttoa – Maa- ja metsätalousministeriö: "Tilanne on vaikea"

Afrikkalainen sikarutto pelottaa Euroopassa ja maailmalla, koska tehokkaasti sikoja tappavaa virusta ei ole helppo nujertaa. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan virus on EU:lle uhka.

Maailman eläintautijärjestö OIE tiedotti viime viikolla, että neljännes maailman kaikista sioista voi kuolla afrikkalaiseen sikaruttoon. Maailmalla pelätään taloudellista suurkatastrofia.

Maa- ja metsätalousministeriön eläin- ja kasvinterveyden yksikön neuvotteleva virkamies Katri Levonen kertoo, että afrikkalainen sikarutto on EU:lle uhka ja että Euroopan hälytystila on sen suhteen korkea.

– Pelko taudin leviämisestä on kova ja kaiken kaikkiaan tilanne on vaikea, Levonen kommentoi.

Afrikkalainen sikarutto on tällä hetkellä Euroopan lihataloutta eniten uhkaava tauti. Esimerkiksi lintuinfluenssatapauksia ei Euroopassa juuri nyt ole.

Euroopassa useita ongelmamaita

Eurooppaan tauti saapui vuonna 2014. Levonen kertoo, että muutaman vuoden takaisesta tilanne on joissain maissa, kuten Baltian valtioissa, hieman parantunut. Silti tautia ei ole saatu koko Euroopassa kuriin.

Afrikkalaista sikaruttoa tavataan tällä hetkellä Euroopassa ainakin Baltian maissa, Bulgariassa, Romaniassa, Slovakiassa, Serbiassa ja Unkarissa. Osassa maista, kuten Virossa, tautia on havaittu vain villisioissa.

– Euroopan maista ongelmallisimpia ovat Bulgaria, Romania ja Unkari. Romaniassa kesysikatapaukset ovat jo pitkälle toisella tuhannella, Levonen kertoo.

Taiwanissa saa lihan maahantuonnista lähes 30 000 euron sakon. Aasiassa afrikkalainen sikarutto voi levitä suuren väkimäärän takia nopeasti.

Euroopan unionilla on säädöksiä, joiden tarkoituksena on torjua sikaruttoa ja sen leviämistä. Silti EU:n alueella esiintyy afrikkalaista sikaruttoa.

Levonen arvioi, että EU:n lainsäädäntö on taudin suhteen riittävä, mutta sen noudattaminen on asia erikseen.

– Suurin osa Euroopan tartuntatapauksista on sellaisia, että taudin havainnoimisessa on viivästytty. Lisäksi Puolassa (ja Venäjällä) on myyty porsaita pois, kun on huomattu niissä olevan jotain vikaa ja tauti on levinnyt.

Erittäin hankala nujertaa

Afrikkalainen sikarutto on erityisen hankala tauti, koska sitä vastaan ei ole kehitetty vielä rokotetta. Levosen mukaan perinteiset viruksia heikentävät rokotteet eivät afrikkalaiseen sikaruttoon tepsi. Rokotetta kehitellään kuumeisesti.

Muitakin syitä viruksen vaikeaan nujertamiseen löytyy. Levonen kertoo, että yleensä epidemiat alkavat heikentyä melko nopeasti, mutta sikaruton kohdalla niin ei ole käynyt.

– Teoriassa afrikkalainen sikarutto voi heikentyä vuosikymmenien kuluessa, mutta käytännöstä ei ole tietoa.

Viruksen hävittämiseen ei ole muuta keinoa kuin tartunnan saaneiden sikojen tappaminen. Levonen kertoo, että virus on hankala etenkin runsasväkisissä maissa.

– Kiinassa on puolet maailman kaikista sioista. Aasiassa on myös tavattoman paljon ihmisiä, ja tauti pääsee leviämään siellä uusiin maihin. Uusi-Seelanti ja Amerikat, joissa virusta ei vielä ole, ovat peloissaan.

Kengänpohjat voivat levittää virusta

Levonen kertoo, että todennäköisimmin afrikkalainen sikarutto saapuisi Suomeen ihmisen toiminnan mukana, koska kaupallinen maahantuonti on hyvin säädeltyä.

Yksittäinen ihminen voi tuoda taudin vaikka eväidensä mukana. Tauti säilyy pitkiä aikoja kuivatussa ja savustetussa lihassa. Esimerkiksi meetvurstivoileipä voi sisältää viruksen.

Eväiden lisäksi tauti voi kulkeutua Suomeen metsästystamineiden mukana. Virukseen koskeneet autonrenkaat tai kengänpohjat voivat kuljettaa virusta.

– Ei pitäisi ylipäätään mennä metsästämään sellaisille alueille, joissa afrikkalaista sikaruttoa esiintyy. Jos kuitenkin metsästää, niin veriset tai likaiset varusteet pitäisi puhdistaa, Levonen sanoo.

Metsästysvarusteiden mukana matkustanut virus on todellinen uhka, sillä tartunnan saaneissa ruhoissa on virusta vielä elävääkin sikaa enemmän.

– Raadot ovat kaikkein vaarallisimpia. Virus elää hyvin myös maassa, joka on saastunut. Lähileviämistä on tapahtunut Baltian maissa kenkien välityksellä.

Tautia ehkäistään ruokakoirilla

Suomi alkoi tehostaa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa sen jälkeen, kun virusta löytyi vuonna 2009 Leningradin alueelta ja Pietarista.

Elokuussa tiedotettiin, että tulli kouluttaa Helsinki-Vantaan lentoasemalle uuden ruokakoiran, jonka tehtävä on etsiä elintarvikkeita. Levonen kertoo, että koulutettavan koiran lisäksi rajoilla työskentelee jo ruokakoira Aino.

Muitakin keinoja taudin torjumiseksi on. Levonen kertoo, että muutama vuosi sitten rajoille asennettiin katumusroskikset.

– Katumusroskikset antavat mahdollisuuden heittää ruokatuliaiset roskikseen ennen tullia.