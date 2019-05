Eurovaalien tulos selvillä: Kokoomus suurin puolue, vihreät nousi toiseksi – ääniharavina Eero Heinäluoma ja Ville Niinistö

Eurovaalien äänistä on laskettu 99,9 prosenttia. Kärjessä on kokoomus, toisena vihreät ja kolmantena sdp. Tuloksen perusteella kokoomus saa europarlamenttiin eniten eli kolme paikkaa. Europarlamenttiin valittiin Suomesta 13 edustajaa.

Eurovaalien äänistä on laskettu 99,9 prosenttia. Kärkikolmikossa kokoomuksen äänisaalis on 20,8, vihreiden 16 ja SDP:n 14,6 prosenttia äänistä. Perussuomalaiset on neljäntenä 13,8, keskusta viidentenä 13,5 ja vasemmistoliitto kuudentena 6,9 prosentin kannatuksella. RKP sai 6,3 ja kristillisdemokraatit 4,9 prosenttia äänistä.

Tuloksen perusteella kokoomus on saamassa europarlamenttiin kolme, vihreät kaksi, SDP kaksi, perussuomalaiset kaksi ja keskusta kaksi paikkaa. Vasemmisto jäisi yhteen paikkaan ja samoin rkp. Vaalien äänestysprosentti on Suomessa 42,7 prosenttia.

Europarlamenttiin nousevat kokoomuksesta Petri Sarvanmaa, Sirpa Pietikäinen ja Henna Virkkunen. Kokoomuksella on ollut aiemminkin kolme paikkaa EU:n parlamentissa. SDP:n läpimenijoitä ovat Eero Heinäluoma ja Miapetra Kumpula-Natri. Vihreistä europarlamenttiin nousevat Heidi Hautala ja Ville Niinistö, keskustasta Mauri Pekkarinen ja Elsi Katainen, perussuomalaisista Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen, vasemmistoliitosta Silvia Modig sekä RKP:sta Nils Torvalds.

Koko maan ääniharavaksi nousi Eero Heinäluoma, joka sai 128113 ääntä. Toiseksi eniten ääniä sai vihreiden Ville Niinistö, joka sai 111598 ääntä. Kolmanneksi eniten ääniä sai Laura Huhtasaari, jonka saalis oli 92585 ääntä. Kaikki kolme eniten ääniä saaneita ovat ensikertalaisia europarlamentissa.

Neljänneksi eniten ääniä sai paikkansa uusinut vihreiden Heidi Hautala, joka sai 89562 ääntä. Kokoomuksen Sirpa Pietikäinen sai 77517 ääntä, mikä oli viidenneksi eniten.

"En halua, että ääriryhmät saavat liikaa jalansijaa"

Kokoomus sai ainoana puolueena kolme meppiä läpi eurovaaleissa. He ovat Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen.

– Ei isoja yllätyksiä ollut. Kokoomuksen istuvat mepit pitävät paikkansa, mikä oli melko odotettua. Ikinä ei voi omasta paikastaan olla varma, mutta istuvat mepit ovat etulyöntiasemassa. Ihmiset ajattelevat, että ihmiset, jotka jo ovat siellä, ovat verkostoituneita ja sisällä asioissa, Virkkunen pohtii.

Kokoomuksen valvojaisissa moni on iloinen myös SDP:n ja vihreiden menestyksestä, koska nekin ovat EU-myönteisiä puolueita.

– Eurooppaa haastetaan kovaa niin ulkoa kuin sisältä. Suomalaiset antoivat äänensä nyt todella vahvalle, yhtenäiselle Euroopalle, joka puolustaa demokraattisia arvoja. Se on suomalaisilta selvä viesti. Olen tyytyväinen tästä viestistä. En halua, että ääriryhmät saavat liikaa jalansijaa, Virkkunen mietti.

Virkkusella oli itsellään nyt helpompi lähtötilanne kampanjoida kuin viisi vuotta sitten.

– Kampanjoin viimeksi ihan eri tilanteesta. Olin vetänyt ministerinä todella epäsuosittua kuntauudistusta, joka jakoi ihmisten mielipiteitä, hän pohti.

Kokoomuksen ehdokkaista eniten ääniä saava Sirpa Pietikäinen painotti sitä, että EU:n on tartuttava ekologisiin haasteisiin.

– Tunnelmat ovat hyvät, koska moni ihminen antoi luottamuksen näkemykselle ekologisesta, inhimillisestä ja vauraasta Euroopasta. Tämä antaa viestin siitä, että ilmastonmuutos halutaan ratkaista ja ongelmiin tarttua. Ja myös reilumpaa Eurooppaa halutaan, Pietikäinen sanoi.

Paikkansa EU:n parlamentissa uusiva Pietikäinen korosti myös sitä, että tehtävää on paljon.

– Asioita on melkoisesti ratkottavana. Kiertotalous ja kestävä rahoitus ovat avaimia ilmastonmuutoksen ratkomiseen. Siihen tarvitaan toki paljon muutakin. Euroopan on oltava ekologinen ja otettava ilmastonmuutos vakavasti, Pietikäinen jatkoi.

"Tämä on kaikkien aikojen paras vaalitulos"

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto antoi Helsingin Tavastia-klubille kokoontuneille äänekkäille vihreille kiitokset vaalityöstä.

– Mahtavat kiitokset kaikille. Tämä on kaikkien aikojen paras vaalitulos. Ja Alviina, olet kiinni brexit-paikassa, Haavisto kehui.

Kaksi selvästi läpi päässyttä edustajaa ovat Ville Niinistö ja Heidi Hautala. Helsinkiläinen Alviina Alametsä pääsee euro-parlamenttiin, jos brexit toteutuu.

Haavisto kehui vihreiden menestystä Saksassa, Ranskassa, Irlannissa ja Hollannissa.

– Vihreiden paikkamäärä kasvaa 70 paikkaan 52 paikasta.

Vihreiden ääniharava Ville Niinistö oli täynnä työintoa ennakkoäänten julkistamisen jälkeen.

– Tuollaisen äänimäärän edessä tulee olo, että olen saanut vahvan tuen työlleni. Nyt töihin!

Myös Niinistö kehui vihreän aallon kasvua koko Euroopassa.

– Nyt ei saa antaa periksi oikeistopopulistipuolueiden nousulle. Meidän pitää tehdä yhdessä sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa. Ihmisoikeuksia ei saa myydä.

Niinistö sanoi tekevänsä Euroopan parlamentissa työtä sen eteen, ettei eriarvoisuus kasva. Hän uskoo, että yhteisen turvallisen tulevaisuuden rakentaminen alkaa nyt.

– Tulevaisuutta ei tehdä rajoja sulkemalla.

Niinistö arveli saamansa palautteen perusteella, että hyvän vaalituloksen taustalla on nuorten lähtö vaaliuurnille.

– Lisäksi palautetta on tullut eläkkeellä olevilta rouvilta. He halusivat antaa äänensä lastenlastensa tulevaisuudelle. Vihreiden nousun taustalla on nuoret ja maailmanparantajamummot, Niinistö summasi.

Myös Heidi Hautala kehui eläkeikäisiä rouvia.

– Viisaat vanhenevat naiset. He ovat mukana kiertotaloudessa, Hautala kehui Martta-meininkiä.

Nuorille riitti häneltäkin kehuja.

– Nuoret ovat jo omaksuneet turhan kulutuksen välttämisen. Suomalaiset ovat valmiita muuttamaan kulutuskäyttäytymistään.

Rinne tyytyväisenä

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne oli tyytyväinen puolueensa menestykseen.

– Täytyy olla tyytyväinen, että nousua on yli 2 prosenttiyksikköä. Hyvä tulos.

Ennakkoäänten perusteella SDP:lle olisi ollut tulossa kolmaskin paikka, mutta se jäi haaveeksi. Rinteen mukaan puolue menestyy aina ennakkoäänissä paremmin kuin varsinaisena vaalipäivänä.

– Vaalituloksessa ei oikeastaan ole mitään yllättävää. Nämä luvut ovat suunnilleen viimeisten galluppien mukaisia, Rinne sanoi.

Hallitusneuvotteluihin europarlamenttituloksella ei Rinteen mukaan ole odotettavissa vaikutusta. Tulevista todennäköisistä hallituspuolueista keskusta näyttää menettävän yhden europarlamenttipaikan ja vihreät voittavan yhden.

Näkkäläjärvi aikoi kalastamaan

Sdp:n Mikkel Näkkäläjärvi oli ennakkoäänten perusteella menossa läpi, mutta paikka jäi haaveeksi, kun laskenta eteni.

– Yli 10 000 ihmistä on tässä vaiheessa ääntenlaskua luottanut minuun ja antanut äänensä minulle. Tosi onnellinen täytyy siitä olla.

Näkkäläjärven nuoruuden rikostuomiot, jotka hän oli aiemmin pimittänyt puoluejohdolta, nousivat julkisuuteen vaalikamppailun loppusuoralla. Hän sanoi, ettei ole vielä analysoinut kohun vaikutusta vaalitulokseen.

– Joka kerta vaalien jälkeen pitää arvioida, jatketaanko politiikassa vaaleissa vai muulla tavalla. Heti nyt ei ole sen kummempia suunnitelmia, kuin että pohjoiseen lähden vähän kalastelemaan.

Halla-aho: ”Matka kahdesta paikasta kolmeen on pitkä”

Perussuomalaisten vaalipäivän kiri ei riittänyt kolmanteen paikkaan Euroopan parlamenttiin. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho käveli vaalivalvojaisissa Apollo Live Clubissa oluelle sen jälkeen, kun oli antanut Ylen suoraan lähetykseen kommenttinsa. Hän totesi ennusteen tultua julki Lännen Medialle, että tulos on puolueelle kaikkien aikojen paras. Kolmas paikka oli Halla-ahosta alun alkaenkin kova tavoite.

– Matka kahdesta paikasta kolmeen on niin pitkä. Se olisi edellyttänyt, että käytännössä kaikki meitä eduskuntavaaleissa äänestäneet olisivat lähteneet liikkeelle. Tämä ei ehkä kokemusperäisesti ole helposti saavutettavissa, Halla-aho sanoo.

Perussuomalaiset on parhaillaan käynyt neuvotteluja uuden kansallismielisen ryhmän perustamisesta Euroopan parlamenttiin. Uutta ryhmää puolue on neuvotellut muun muassa italialaisen Matteo Salvinin johtaman Lega-puolueen kanssa.

Halla-ahon mukaan uudelle kansallismieliselle ryhmälle on tällä hetkellä vahvaa tahtotilaa. Hänen mukaansa neuvottelut ryhmien kanssa jatkuvat ensi viikolla.Halla-aho kuvaili kiitospuheessaan eurovaalikampanjaa ”yhtä likaiseksi kuin aikaisemmatkin kampanjat”.

– Muiden puolueiden välillä on vaikea nähdä eroja, kun kaikki keskittyvät perussuomalaisten haukkumiseen. EU:n osalta on Suomessa kaksipuoluejärjestelmä. Yhdistetyt himofederalistit ja perussuomalaiset. Me emme kuitenkaan räksytystä pelkää, Halla-aho sanoi.

Halla-aho kiitti myös puolueen uusia eurovaaliehdokkaita Laura Huhtasaarta ja Teuvo Hakkaraista.

Katso europarlamenttivaalien läpimenijät sekä kaikkien ehdokkaiden äänimäärät vaalipiireittäin.