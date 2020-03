Euroopan maat sulkevat rajojaan koronan takia – Suomikin voisi rajoittaa maahanpääsyä vakavien terveysuhkien perusteella

Tää on aika yllättävää todeta, että Suomessa ollaan oikeasti aika hitaita käynnistämään poikkeustoimia. Asustelen itse Norjassa ja meillä ollaan viime päivät laitettu maata kiinni. Kaikki koulut ja päväkodit on jo suljettu. Kaupat on vielä auki, mutta muut palvelut käytännössä suljettu. Suurimmalla osalla työpaikoista yritetään työt hoitaa etätöinä. Lentoliikenne on muuten kiinni, mutta pohjoismaalaiset pääsevät vielä kotiin. Kaikki muut käännytetään takaisin. Matkustajaliikenne laivoilla on loppu. Kaikki muut matkailupalvelut ja turistikohteet on suljettu (laskettelukeskukset yms.). Kukaan ei edes harkitse lähteä jollekin aiemmin hankitulle matkalle ulkomaille. Tietääkseni kaikki firmat palauttavat lipun hinnan takaisin tai matkan saa maksutta siirtää. Tiukka kehoitus on pysytellä kotikaupungissa eikä lähteä mökkeilemään. Tätä aletaan todennäköisesti valvomaan lähipäivien aikana. Naapurimaa Tanska on jo rajoiltaan suljettu. Ruotsissa harkitaan jopa kaupunkien rajojen sulkemista.