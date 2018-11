Euroopalta odotetaan paljon, uudet pakotteet Venäjää kohtaan mahdollisia – Jaakonsaari: ”EU:n pitää reagoida voimakkaasti”

Venäjä otti viikonloppuna haltuunsa kolme ukrainalaista alusta ja niiden miehistöt Kertshinsalmella. Lukuisat maat ovat tuominneet Venäjän toimet, ja Ukraina on julistanut maahansa poikkeustilan.



Myös YK:n turvallisuusneuvosto kutsuttiin koolle jo maanantai-illaksi. Kokoontumista pyysivät konfliktin molemmat osapuolet.



Kriisin ratkaisemisessa Euroopalta odotetaan paljon. Muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on korostanut Euroopan merkitystä asiassa.

Euroopan Unionin sisällä on myös valmiutta harkita uusien pakotteiden langettamista Venäjää kohtaan. EU:n puheenjohtajamaa Itävallan ulkoministeri Karin Kneissl sanoi Reutersille, että kaikki riippuu siitä, mitä tapauksen tutkinnassa tulee esiin.

Asia on puhututtanut luonnollisesti EU-piireissä myös Brysselissä. Kalevan tapaama oululainen europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd.) pitää tilannetta erittäin surullisena ja rankkana.



– Nyt on tärkeää, että tutkitaan, mitä on tapahtunut ja Euroopan Unionin pitää myös voimakkaasti reagoida, Jaakonsaari sanoo.

Jaakonsaari uskoo, että tämän asian kohdalla EU pysyy yhtenäisenä. Hän kuitenkin huomauttaa, että suhtautuminen Venäjään ei ole eurooppalaisessa politiikassa yhtenäistä.

– Nyt tuomitseminen on ollut ihan selvää, mutta pinnan alla kyllä kytee erittäin paljon suhteessa Venäjään. Se on näkynyt täällä parlamentissa ja se on näkynyt monissa muissa asioissa. On selvästi maita, joissa Venäjä nähdään vain aggressiivisena toimijana ja sitten maita, joiden poliitikot ajattelevat kenties hyötyvänsä Venäjästä. Sitten on meitä, jotka haluamme niin sanotusti kolmatta tietä, että pitäisi löytää ratkaisuja, mutta kaikki ovat omissa poteroissaan tällä hetkellä.



Jaakonsaaren mielestä Suomella voi olla rooli tilanteen hoitamisessa. Tähän antaa hänen mukaansa edellytykset presidentti Sauli Niinistön nauttima arvostus Venäjällä.

– Varmaan tällaisissa kahdenkeskisissä keskusteluissa on mahdollista vaikuttaa asioihin, mutta tietysti Suomi on osa EU:ta ja noudattaa EU:n päätöksiä ja haluaa rakentaa Euroopan Unionissa yhtenäisyyttä. Se ei ole pois siitä, etteikö Suomi toimi myös kahdenvälisesti kuten on tähän asti toiminut. Se on ollut oikeastaan aika hyvä rooli.