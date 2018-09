EU:n halogeenihehkulamppujen kielto jätti vielä pienet halogeenipolttimot henkiin – Kansa ei ole innostunut lamppujen hamstraukseen

Ja me siis tarvitsemme EU:n tähän kaikkeen meidän elämää "ohjaamaan"? Ei kiitos, todellakin ei kiitos. Me suomalaiset olemme hyvä, järkeviä ja kohtuullisia ihmisiä ja osaamme elää ja olla täysin itsenäisesti ja tehdä oikeita päätöksiä. Me emme ole koskaan äänestämällä antaneet tämmöiselle EU:lle mandaattia, että sieltä säädetään kansan lamppuja, pölynimureita ja jopa kahvinkeittimiä. Kyllä, jopa kahvinkeittimeen on omat säännöt. Äänestän seuraavissa vaaleissa EU:n hulluutta vastaan ja itsenäisyyden puolesta.