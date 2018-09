EU-parlamentin Unkari-äänestyksestä tulossa tiukka - EPP antaa edustajilleen vapaat kädet

Euroopan kansanpuolue EPP antaa europarlamentaarikoilleen vapaat kädet, kun parlamentti äänestää artikla 7:n käynnistämisestä Unkaria vastaan.

EU-parlamentti äänestää keskiviikkona siitä, rikkooko Unkari EU:n perusarvoja niin selvästi, että sitä vastaan pitäisi käynnistää kurinpitomenettely. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta, kun parlamentti vaatii neuvostoa aktivoimaan artikla 7:n.

Unkarin valtapuolue Fidesz kuuluu EPP:hen, minkä takia kysymys on ollut puolueelle vaikea. EPP on parlamentin isoin ryhmä, ja sen meppien kannoilla on iso merkitys.

Suomalaisista kokoomusmepeistä Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen aikovat äänestää päätöslauselman eli aktivoinnin puolesta. Sirpa Pietikäinen on poissa henkilökohtaisista syistä.

EPP:n mepit olivat tiistai-iltana koolla yhdessä Unkarin pääministerin Viktor Orbanin kanssa. Keskustelu venyi, eikä Orbanilta tiettävästi kuultu myönnytyksiä.

Henna Virkkunen kertoi kokouksen jälkeen STT:lle, että ryhmä oli odotetun jakautunut. Äänestyksen lopputulosta on hänen mukaansa vaikeaa ennakoida

- Osa tukee Orbanin politiikkaa ja pitää tätä epäreiluna hyökkäyksenä heidän harjoittamaansa politiikkaa vastaan. Mutta osalle meistä kyse on perusarvoista, joita rikotaan.

Myös komission johtoon pyrkivä EPP:n puheenjohtaja Manfred Weber kertoi äänestävänsä päätöslauselman puolesta.

- Jos on halua kompromissiin, voimme jatkaa dialogia. Minun täytyy sanoa, että en nähnyt Unkarin pääministerillä tällaista valmiutta keskustelussa, joka käytiin täysistunnossa ja ryhmässä.

Päätöslauselmaluonnoksen hyväksyminen vaatii vähintään 376 ääntä ja kaksi kolmasosaa kaikista äänistä.