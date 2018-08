EU-komissio päätti: Maataloustukia maksetaan pari kuukautta etuajassa kuivuuden vuoksi

EU se tässä ongelma on. Ensin meiltä kansalta kerätään korkeina veroina reipas miljardi ja se jäsenmaksuna joka vuosi EU:lle annetaan. Sitten vain muutamat harvat ja valitut saavat veroina maksamiaan rahoja takaisin edes osan. Suurin osa meistä ei saa latiakaan takaisin veroista mitä meiltä otetaan ja EU:lle siirretään.

Mikä ihme se tuo EU oikein ja tämä globalisti-systeemi? Nehän yrittää meille kertoa että maailman ja varsinkaan maatalous ei pyöri jos he eivät tukia maksa. Tuohan on aivan hölmöläisten hommaa. Erotaan koko EU:sta ja pidetään rahat itsellä ja koskee myös viljelijöitä. Ja nyt kun ne meidän omat rahat myös jäävät meille, niin jos joskus vilja maksaa enempi, niin meillä on kerrankin rahaa millä maksaa. EU ja sosialistit veroineen se tässä ongelma on.