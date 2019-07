EU-kokous käynnistyi Helsingissä – Ilmasto saattaa aiheuttaa kiistoja heti ensimmäisessä Suomen kokouksessa

Tulevat sukupolvet tulevat ylistämään Puolan, Unkarin ja Tsekin rohkeutta vastustaa eliitin totalitarismia. Juuri nyt nämä kolme upeaa Euroopan maata saattavat näyttää joidenkin silmissä vastarannan kiiskeiltä ja sitähän he toki ovatkin, mutta äärimmäisen positiivisessa mielessä. Joidenkin vuosien päästä koko ihmiskunta tulee tietämään varmuudella, että väitteet hiilidioksidin vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ovat tekemällä tehtyä propagandaa. Yksi suurimmista hiilidioksidi-huuhaan levittäjistä tulee aikanaan astumaan julkisuuteen ja kertomaan kyseessä olleen massiivinen eliitin huijaus. Ota vaikka tämä uutissivu itsellesi bookmarkkiin ja voit olla varma, että palaamme asiaan seuraavan viiden vuoden kuluessa.

Ilmastonmuutos on luonnollinen asia. Ilmastonmuutoksen tulee antaa edetä luonnollisesti ja Luojan kiitos, niin se tulee etenemäänkin, koska ihminen ei voi vaikuttaa mitenkään ilmastonmuutokseen. Jäätiköiden on tarkoitus välillä sulaa aivan kuten ne ovat tehneet läpi koko planeettamme historian. Tulee aika jolloin Grönlanti on jälleen maailman suurin vihreä tasanko tarjoten elämän miljardeille eläimille ja kasveille.