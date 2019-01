Koko Euroopan unionin olemassaolon aikana komissio on saanut EU-kansalaisilta vain neljä kansalaisaloitetta.

Haluatko käyttää Euroopan unionin kansalaisena hyväksesi joukkovoimaa ja ajaa muutosta koko unionin laajuisella kansalaisaloitteella?

Jos ajatus tuntuu vieraalta, et ole yksin.

Eurooppalaisia kansalaisaloitteita tehdään murto-osa Suomen kansalaisaloitemääriin verrattuna.

Hyväksyttyjä EU-kansalaisaloitteita on käynnistetty Lännen Median laskujen mukaan 54 siitä lähtien, kun unionin kansalaisaloiterekisteri avattiin huhtikuussa 2012.

Näistä neljä on edennyt EU-lainsäädäntöä valmistelevaan Euroopan komissioon lausunnolle. Vastaavasti Suomessa kansalaisaloitteita on jätetty kansalaisaloite.fi-palveluun yhteensä 916 siitä lähtien, kun sivusto avattiin joulukuussa 2012.

Suomalaisia kansalaisaloitteita on edennyt eduskunnan käsiteltäväksi kaikkiaan 24.

Prosenteissa laskettuna EU-aloite kuitenkin saa nimet kasaan suomalaisaloitetta todennäköisemmin.

50 000 vastaan miljoona

Eurooppalainen kansalaisaloite tuli mahdolliseksi sen jälkeen, kun Euroopan unionin uusin perussopimus eli Lissabonin sopimus astui voimaan vuonna 2009. Sitä koskeva rekisteri avattiin noin kolme vuotta myöhemmin.

EU-kansalaisaloite luovutetaan Euroopan komissiolle sitten, kun se on saanut taakseen miljoona kannattajaa. Suomessa vaadittu kannattajamäärä on 50 000.

Kannattajamäärärajat ovat EU-aloitteelle suomalaista otollisemmat. Suomen kansalaisista noin prosentin pitää kannattaa kansalaisaloitetta, jotta se voidaan luovuttaa eduskunnalle. EU-laajuisen aloitteen etenemiseen riittää kaksi promillea eli prosentin kymmenesosaa koko unionin 508 miljoonasta asukkaasta.

Suomalaiset eivät tästä huolimatta oikein ole ottaneet EU:n laajuisia aloitteita omikseen. Komissiolle saakka edenneeseen neljään EU-aloitteeseen on Suomesta annettu yhteensä 32 100 kannatusilmoitusta.

Vertailun vuoksi aktiivimallin kumoamista vaatinut kansalaisaloite keräsi joulukuun lopussa yhdessä vuorokaudessa yli 44 000 kannattajaa taakseen.

Eurooppalaisella kansalaisaloitteella nimienkeruuaika on kaiken lisäksi kaksinkertainen suomalaiseen verrattuna. Suomessa nimet on saatava kassaan puolessa vuodessa, kun koko EU:ssa aikaa on vuosi.

EU ei kuitenkaan vastaa varsinaisesta nimienkeruusta, vaan jokaisen aloitteentekijän on itse hoidettava keruu esimerkiksi verkkosivujensa kautta.

EU-aloite tarkassa syynissä

Lukujen valossa eurooppalaisen kansalaisaloitteen pitäisi menestyä hyvin ainakin suomalaisiin vastaaviin verrattuna.

Tämä ei kuitenkaan ole aivan koko totuus. EU:n laajuinen aloite vaatii huomattavasti suomalaisaloitetta enemmän taustatyötä ja kannatusta, jotta sen voi ylipäänsä jättää.

Suomessa riittää, että yksi äänioikeutettu suomalainen jättää kansalaisaloite-palveluun oman ehdotuksensa lain muuttamista tai uuden lain valmistelusta. Oikeusministeriö tarkastaa valmistellun aloitteen, ja lopulta julkaisee sen sivustolla.

Kansalaisaloitteen ohjeiden mukaan tarkastuksessa varmistetaan, että muotoseikat ovat kunnossa eikä aloite sisällä sopimatonta materiaalia.

– Oikeusministeriön tarkastus ei muutoin ota kantaa aloitteen sisältöön, ohjeissa todetaan.

EU-aloitteessa tilanne on toinen. Rekisteröinti edellyttää kansalaistoimikuntaa, jossa on vähintään seitsemän jäsentä seitsemästä jäsenmaasta.

Aloitetta tehdessä täytyy myös osata viitata sen kannalta tärkeisiin kohtiin Lissabonin sopimuksessa. Aloite-ehdotuksen rekisteröinti voi vielä kestää pari kuukautta, ja se saatetaan myös lopulta hylätä, jos se ei täytä toivottuja ehtoja. Ehdotuksen täytyy esimerkiksi liittyä asiaan, joka kuuluu EU-komission toimivaltaan. Kaikkiaan hylättyjä aloitteita on 18.

Ö-mappiin ovat joutuneet vaikkapa brexitin pysäyttämistä ja ydinvoiman lopettamista koskevat aloitteet. Suomessa seula ei ole aivan yhtä tiukka.

Kansalaisaloite-palvelussa on esimeriksi julkaistu aloitteet, joissa on vaadittu iltapäivälehtien lööppejä pois lasten silmistä tai tatuointien täyskieltoa alaikäisiltä.