Etla ehdottaa tiemaksuja liikenneinvestointien rahoittamiseksi - malliksi kaivettiin Ollilan työryhmän raportti vuodelta 2013

Tietullit on hyvä ottaa suomeenkin kuten naapuri Ruotsissa ja Norjassa on ollut jo vuosia käytössä joista on myös erittäin hyviä kokemuksia. Suomen suurimpiin kaupunkien sisääntuloväylille automaattiset tietullit sekä vilkasliikenteisiin kehäteiden varsille automaattiset tietullit käyttöön.

Näin kaupunkien katupöly ja pakokaasu saasteet vähenevät ja kaupunkien viihtyvyys paranee.