Etkö meinaa saada lapsia pihalle? Luontokuvaajan mielestä kannattaisi, sillä metsästä lapsi saa ainakin nämä viisi tärkeää asiaa elämäänsä

Sykähdyttäviä luontoelämyksiä varten ei tarvitse matkustaa Afrikan safareille asti, sillä kotimaastakin löytyy eksoottisia matkakohteita. Lue tästä kokeneen luontodokumentaristin Petteri Saarion top 5 -matkavinkit Suomen parhaisiin luontokohteisiin. Hänen mielestään myös lapset kannattaa viedä metsään, ja siihen on hyvät syyt.

Dokumentaristi Petteri Saarion (s. 1961) lapsuudessa pojanviikarit eivät olleet juuri koskaan sisällä.

Kun Saarion äiti kutsui lastaan syömään, hän kiipesi talon katolle tähyilemään, missä pusikossa, metsän reunassa tai ojan pohjalla poika mahtoi olla.

Jos lapsia ei ennen tahtonut millään saada sisään, nykyään tilanne on päinvastainen. Kilpailevia harrastuksia on paljon, elintavat ovat kaupunkilaistuneet, eivätkä vanhemmatkaan ehkä uskalla päästää lapsia entiseen malliin seikkailemaan ulos omin neuvoin. Monien mielestä nuoria on vaikea saada pihalle.

Hälventääkseen ennakkoluuloja ja madaltaakseen lasten ja nuorten kynnystä lähteä luontoon Saario käsikirjoitti ja ohjasi koko perheen luontodokumentin Vedenneito.