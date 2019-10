Eteläiset maakunnat himoitsevat Itä- ja Pohjois-Suomen EU-rahoja – Onko se moraalisestikaan kestävää, kysyy veteraanipoliitikko Seppo Kääriäinen

Tämä on juuri tämän nykyisen menon mukaista eli käänteistä aluepolitiikkaa. Pää on avattu, ja nykyään on poliittisesti korrektia, jopa suotavaa, arvostella pohjoisten ja itäisten alueiden tukemista. Etelä-Suomen keskukset ovat tulleet yhä röyhkeämmiksi tässäkin asiassa. Ei riitä se, että nyt jo esim. valtion budjettirahoituksesta yhä suurempi osa virtaa esim. Tampereen seudulle, vaan halutaan viedä tuhkatkin pesästä Pohjois- ja Itä-Suomesta. Nyt on todellakin korkea aika kansanedustajien herätä näillä alueilla, ja yli puoluerajojen yhdistää voimansa etelän ahneutta vastaan. Ei ole mikään ihme, jos väestö vähenee, jos kaikki aluetuetkin riisutaan pois. Etelään valuva väestö ei ole mikään luonnonlaki, vaan seurausta tästä käänteisestä aluepolitiikasta. Pohjoisen kansanedustajat ja päättäjät siis: herätys!