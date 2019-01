Vaikka hampaiden ulkonäöstä huolehtiminen on kasvava trendi, puhtaasti esteettisistä syistä tehtävät hoidot muodostavat Suomen hammasklinikoilla vain pienen osan kaikista hammashoidoista.

Markkinoinnin laajuuden vuoksi esteettisen hammashoidon toimenpiteet saattavat kuulostaa yleisemmiltä kuin ne todellisuudessa ovat, sanoo Suomen Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Matti Pöyry STT:lle.

– Tässä on hieman näkökulmaharhaa. Terveyskeskuksissa ei tehdä puhtaasti esteettisiä hoitoja lainkaan. Yksityisellä puolella asiakasmäärät ovat kokonaisuudessaan viimeisinä kolmena vuotena itse asiassa laskeneet viitisen prosenttia, Pöyry sanoo.

Hammasluun väri on yksilöllinen, samoin kuin valkaisun lopputulos. Paria astetta enempää hampaat eivät käsittelemälläkään vaalene.

Attendo-hammaslääkäriketjun liiketoimintajohtaja Lari Christensen kertoo havainneensa kiinnostuksen hampaiden ulkonäköä kohtaan kasvaneen jonkin verran parin viime vuoden aikana. Mistään mittavasta muotivillityksestä ei Christenseninkään mielestä ole kyse.

– Esteettiset hoidot eivät ole liiketoimintamme mittari. Se taas kertoo näiden hoitojen rajallisesta laajuudesta Attendossa.

Myös Oralin klinikoilla esteettiset hammashoidot ovat edelleen varsin pieni osa koko ketjun liiketoiminnasta, varmistaa ketjun liiketoimintajohtaja Anders Gylling.

– Esimerkiksi valkaisuhoitojen osuus muodostaa vain 3 prosenttia suuhygienistiemme toiminnasta. Trendi on rantautunut ulkomailta Suomeen ja on kasvamaan päin, mutta aika pienimuotoista tämä edelleen on.

Attendolla ja Oralilla suosituimpia esteettisiä hoitotoimenpiteitä ovat valkaisuhoidot. Uudempi trendi on huomaamaton oikominen, jossa hampaita voidaan oikoa läpinäkyvillä purentakiskoa muistuttavilla kalvoilla.

– Ensisijainen syy oikomishoitoonkin on useimmiten purennallinen eli suun terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä eikä niinkään ulkonäöllinen, vaikka lopputulos parantaisi myös suun estetiikkaa, Gylling muistuttaa.

Suomalaisilla Pohjolan huonoimmat hampaat

Suomalaisilla on keskimäärin huonommat hampaat kuin muissa Pohjoismaissa, Hammaslääkäriliiton Pöyry kertoo. Erityisesti pojat ja miehet harjaavat huonosti hampaitaan.

Esteettisistä hammashoidoista ovat kiinnostuneet ensisijaisesti ne kuluttajat, jotka huolehtivat keskimääräistä enemmän myös omasta terveydestään ja esimerkiksi ruokatottumuksistaan, Gylling lisää.

Pöyryn mielestä kiinnostuksen lisääntyminen hampaiden ulkonäköä kohtaan on positiivinen asia, sillä se johdattaa uusiakin ihmisiä ammattilaisten hoitoon.

– Hyvä, jos ihmiset kiinnostuvat ulkonäöstä ja se johdattaa heidät huolehtimaan suun terveydestä paremmin.

– Ennen valkaisua ammattihenkilö tarkistaa, että suu on terve.

Gyllingin mukaan ajoittain Oralissa on jouduttu kertomaan valkaisuhoitoon saapuneelle asiakkaalle, ettei hoitoa voida tehdä ennen kuin suun perusterveys on kunnossa.

Osa hampaiden valkaisusta kiinnostuneista on alkanut tilata voimakkaita valkaisuaineita internetistä. Liian voimakkaasta aineesta voi saada ienvaurion, jos ainetta valuu väärään paikkaan, Pöyry varoittaa.

– Hampaan pintakin voi haurastua, sillä vaikka se on ihmisruumiin kovinta kudosta, ei se mitä hyvänsä kestä.