Essee: Subaruni päästöt hävettävät, mutta hiilidioksidia hönkivää harmaapartaa on vaikea vihata

Subaru-sukuinen autoni on minulle hyvin rakas. Se on syntynyt vuonna 2005, joten se on nykymittapuun mukaan autovanhus. Nyt vanhukseni halutaan viedä minulta pois.

Paine korvata autovanhukset uusilla vähäpäästöisillä autoilla kasvaa jatkuvasti. Sen sanotaan kuuluvan ilmastomuutosta vastustaviin talkoisiin. Eikä tätä totuutta sovi kyseenalaistaa.