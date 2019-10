Essee: Noora Vaarala etsi puoli vuotta leivänpaahtimelleen korjauskelpoista korvaajaa – "Toivoisin, että toimisimme pula-ajan malliin aikana, jona ei ole pulaa mistään"

Nuorten aikuisten sukupolvi ei halua ympäröidä itseään sekajätteellä. Ytimessä ei silti ole ekojeesustelu vaan elämänlaatu. En halua kotini muuttuvan varastoksi, Noora Vaarala kirjoittaa.

Viime viikolla tilasin verkkokaupasta leivänpaahtimen. Se tuntui pahalta.

Yritän ostaa mahdollisimman vähän tavaroita uusina. Erityisesti elektroniikan kohdalla tilanne on usein epätoivoinen: suurta osaa kodin sähkölaitteista ei pysty korjauttamaan oikein missään. Niitä on tarkoitus käyttää, kunnes ne hajoavat, eikä käyttöaika aina ole kovin pitkä. Huoltaminen on mahdotonta ja/tai kohtuuttoman hintaista.

Vanha leivänpaahtimeni, levätköön rauhassa, oli ollut minulla 14 vuotta. Päädyin luopumaan siitä, kun katsoin sen sisälle. Se oli niin likainen, pölyinen ja tahmainen, ettei mitään sen uumenissa käynyttä tehnyt mieli enää syödä.