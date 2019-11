Finlaysonin höyrykone ei ole käynyt 70 vuoteen, se on vanhentunutta teknologiaa. Miksi sitten yhä kannamme tätä vanhentunutta teknologiaa ruumiissamme ja mielissämme, kysyy Pauli Tapio.

Kävin hiljattain Työväenmuseo Werstaalla Tampereella. Museo on vanhassa Finlaysonin tehtaassa, se on iso ja sinne on ilmainen sisäänpääsy.