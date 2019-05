Essee: Kohtaan opiskelijoissa yhä useammin lysähtäneitä olemuksia ja tyhjiä katseita – "Jos lukiolaisista jo 13 prosenttia diagnosoidaan patologisen uupuneiksi, ei yliopiston nykytodellisuutta tarvitse ihmetellä"

Taina Kinnunen on elänyt opettajana korkeakouluopiskelun muutosta yli 20 vuoden ajan ja havainnut huolestuttavia ilmiöitä. "Opetushallituksen olisi aika paljastaa, ketkä opintouudistusten koreografit ovat ja mikä on heidän logiikkansa."

Reilun kahdenkymmenen vuoden ajan olen elänyt korkeakouluopiskelun muutosta. Ja huomioinut opettajana huolestuttavia ilmiöitä.

Erityisjärjestelyjä kaivataan yhä useammille opiskelijoille, jotta he saisivat tutkintonsa suoritettua kunnialla. Tai edes rimaa hipoen. Erityisjärjestelyt alkavat pääsykokeista. Fyysisten rajoitteiden sijaan psyykkiset rajoitteet aiheuttavat yksilöllisiä koejärjestelyjä.

Opintojensa aloittavien psyykkiset voimavarat täytyy huomioida koko opiskeluajan. Nykyisin opiskelijoita ohjataan opintopolullaan kädestä pitäen. Silti he uskovat lipeävänsä siltä ja eksyvänsä.

Vaikeus seurata puolitoistatuntinen normiluento on uusi ilmiö. Ovi käy, kun opiskelijat ramppaavat vessassa ja muilla asioillaan. Ehkä syynä on alituinen veden juominen tai keskittymisvaikeudet. Silti he suosivat nimenomaan luentomuotoista opetusta.