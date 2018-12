Espoossa todettu tuhkarokko aikuisella, sairastunut on ollut kotihoidossa

Espoossa todettiin eilen tuhkarokko aikuisella, kertoi Hus keskiviikkona. Tartunta on saatu ulkomaanmatkalla Aasiassa. Altistuneita on muutamia kymmeniä, joista valtaosa on jo tavoitettu ja ohjeistettu.



Altistuneet ovat olleet lähikontaktissa sairastuneeseen työpaikalla tai joissakin terveydenhuollon yksiköissä. Ne, jotka eivät ole sairastaneet tuhkarokkoa tai saaneet kahta rokotetta sitä vastaan, on suojattu MPR-rokotteella.



Sairastunut on saanut lapsena yhden rokotteen tuhkarokkoa vastaan, joten hänen tautinsa on lievempi ja tartuttavuutensa vähäinen, sanoo Husin Infektiosairauksien klinikan apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen. Henkilö on ollut kotihoidossa. Kotieristys purettiin keskiviikkona.



Husin alueella on hyvä rokotuskattavuus MPR-tauteja eli tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan. Esimerkiksi vuonna 2015 syntyneistä lapsista 95 prosenttia on saanut MPR-rokotteen. Espoossa rokotuspeittävyys on Ruotsalaisen mukaan 97 prosenttia. Laumasuoja Husin alueella on hänen mukaansa hyvä.



Ruotsalainen huomauttaa, että tavallisesti yksittäisistä tuhkarokkotapauksista ei tiedoteta. Tästä poikettiin nyt Pohjanmaalla aiemmin todetun tuhkarokkotartunnan takia.



– Haluamme antaa maltillista tietoa, jotta kansalaiset eivät huolestu aiheettomasti, hän sanoo.



– Sairaanhoitopiirissämme terveydenhuollon ammattilaisille tartunnanjäljitys on rutiinia. Eli se tehdään ja tauti hoidetaan.



Tuhkarokkotartunta saadaan yleensä ulkomailta



Husin alueella todetaan Ruotsalaisen mukaan vuosittain 1–5 tuhkarokkotapausta, joissa tartunta on yleensä saatu ulkomaanmatkalta.



Ruotsalainen muistutti, että Suomessa on kohta alkamassa influenssaepidemia, jonka aikana pahimmillaan jopa miljoona ihmistä sairastuu ja 500–2 000 menehtyy.



– Asiat on hyvä suhteuttaa esimerkiksi sitä taustaa vasten, että influenssaepidemia on paljon enemmän terveydenhuoltoa kuormittava ja laajalti kansalaisia koskettava tauti, hän lisää.



MPR-rokote kiinnostaa Pietarsaaren seudulla



Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ilmoitti keskiviikkona, että Espoon tuhkarokkotapaus ei liity Pohjanmaan tapaukseen.



Pietarsaaren seudulla Pohjanmaalla ei ollut keskiviikkoiltapäivään mennessä ilmennyt uusia tuhkarokkotartuntoja. Kotikaranteenissa on kymmenen ihmistä.



THL kertoi viime viikolla, että Luodon kunnassa Pohjanmaalla oli todettu tuhkarokkotartunta esikouluikäisellä lapsella.



Pietarsaaren nettisivuilla kerrotaan, että kiinnostus MPR-rokotteen ottamista kohtaan on seudulla kasvanut. Esimerkiksi Kolpin vastaanotolle oli jo keskiviikkona aamulla varattu samalle päivälle rokotusaika yli 120 ihmiselle.