Espoossa todettu tuhkarokko aikuisella, altistuneita kymmeniä

Espoossa on todettu eilen tuhkarokko aikuisella, kertoo Hus. Tartunta on saatu ulkomaanmatkalla Aasiassa. Altistuneita on muutamia kymmeniä, joista valtaosa on jo tavoitettu ja ohjeistettu.

Ne altistuneet, jotka eivät ole sairastaneet tuhkarokkoa tai saaneet kahta rokotetta sitä vastaan, on suojattu MPR-rokotteella.

Sairastunut on saanut lapsena yhden rokotteen tuhkarokkoa vastaan, joten hänen tartuttavuutensa on Husin mukaan vähäinen.

Husin alueella on hyvä rokotuskattavuus MPR-tauteja eli tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan. Esimerkiksi vuonna 2015 syntyneistä lapsista 95 prosenttia on saanut MPR-rokotteen.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos kertoi viime viikolla, että yksi esikouluikäinen lapsi sairastui tuhkarokkoon Pohjanmaalla sijaitsevassa Luodon kunnassa.