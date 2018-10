Espoon Saunalahden koulun rehtori palasi töihin perutun irtisanomisen jälkeen

Espoon Saunalahden koulun rehtori Hanna Sarakorpi palasi varhain tiistaiaamuna työpaikalleen sen jälkeen, kun kaupunginhallitus oli maanantaina hylännyt yksimielisesti hänen irtisanomisensa. Sarakorpi kertoo liikuttuneensa koululla saamastaan lämpimästä vastaanotosta.

- Paluu tuntuu ihmeelliseltä ja hyvältä. On ollut valtava ikävä henkilökuntaa ja lapsia. Tuntuu upealta nähdä, Sarakorpi kertoi puhelimitse STT:lle.

Sarakorpi irtisanottiin elo-syyskuun vaihteessa. Kaupunki perusteli päätöstä muun muassa työrauhan takaamisella ja sillä, että rehtorin toimintaan oli jouduttu puuttumaan useita kertoja. Tiistaiaamuna Sarakorpi ei vielä osannut sanoa, onko hän ryhtymässä joihinkin toimiin sittemmin perutun irtisanomisen takia.

- Olen nyt menossa palaveriin juristien kanssa. Kuunnellaan, millaisia ehdotuksia heillä on ja miten ehdotukset vastaavat sitä, mitä kaupunginhallitus on edellyttänyt.

Saunalahden koti- ja kouluyhdistyksen perustajajäsen Sirpa Ylönen oli tiistaiaamuna vastaanottamassa Sarakorpea takaisin töihin yhdessä rehtorin muiden tukijoiden kanssa.

- Tunnelma on ihan mahtava, porukat ovat itkeneet ilosta. On niin hienoa, että Hanna on takaisin töissä.

Vaikka kaupunginhallitus hylkäsi irtisanomisen, se ei voi määrätä, että Sarakorpi palaa juuri Saunalahden rehtorin tehtävään.

Ylönen haluaisi, että Sarakorpi saisi jatkaa entisissä tehtävissään ja että koulun tilanne palaisi normaaliksi mahdollisimman pian.

- Suuresta paineesta huolimatta opettajat ovat tosi hienosti hoitaneet hommansa niin, että lapset eivät ole joutuneet kauheasti kärsimään.

Ylönen toivoo, että "sotakirveet" joidenkin vanhempien kesken haudattaisiin ja että jatkossa mentäisiin lasten etu edellä.