Espoon Matinkylässä useita autopaloja, poliisi tutkii tapahtunutta

Tällaistä yhteiskuntaako me haluamme? Kun ei ole mitään menetettävää, yhteiskuntarauha on uhattuna. Tämän vuoksi meillä oli hyvinvointiyhteiskunta. Unohdimme sen ja siksi yhteiskunta ei enää ole sellainen, vaan nyt on muotia mahdollisimman suuret tuloerot ja köyhien ihmisten kurittaminen.