"Esperi Caren laiminlyönnit korvattava" – Satu Taavitsaisen mukaan palvelu ei ole ollut sovitunmukaista

Kyllä pitäis maksaa korvauksia niille vanhuksille, joilta on laskutettu ylimääräisiä ja silti on ollut huonoa hoitoa, mutt mikään ei korvaa sitä, ett vanhus on menehtynyt huonossa hoidossa. Jokainen meistä lähtee vuorollaan, mutt ei sitä pitäis edesauttaa jättämällä vanhus ravintoa ja hoitoa vaille. Omalla kohdalla on ollut tuuria, kun omaiseni pääsivät julkisen puolen hoitopaikkaan ja molemmilla hoito on ollut hyvää ja asianmukaista, hoitajat mukavia ja asiallisia muakin kohtaan. Hoitajien määrää sais lisätä sekä julkiselle, ett yksityiselle puolelle.