Esikouluun jo 5-vuotiaana vai jatketaanko oppivelvollisuutta 18-vuotiaaksi? – Vihreät kannattaa molempia, perussuomalaiset ei kumpaakaan

Miksi lapset ei saa olla enää lapsia viisi vuotias sitä on vielä, tuleeko turhia luokalle jäämisiä kun odotetaan liian aikaisin liian paljon? Jatketaan mieluummin toisesta päästä sillä kyllä siellä pitää opiskelujen automaattisesti jatkua ja opiskeluja on tuettava kaikella tapaa. 17v on väliin putoaja kaikissa tuen saanneissa kun läpsinlisät loppuu ja opintotukeen ei ole oikeutta tai se on vielä pienempi kuin lapsinlisä menot kasvaa opiskeluissa.