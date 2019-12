Entinen pääministeri Antti Rinne valittiin eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi

Eduskunta on valinnut täysistunnossaan keskiviikkona Antti Rinteen ensimmäiseksi varapuhemieheksi. Kansanedustaja Rinne on entinen pääministeri, joka erosi tehtävästään viime viikolla.

Rinne on toisen kauden kansanedustaja Uudeltamaalta. Pääministerin tehtävän lisäksi hän on ollut valtiovarainministerinä vuosina 2014-2015. Rinne on SDP:n puheenjohtaja

Eduskunta äänesti keskiviikkona varapuhemiehestä. Rinne sai 101 ääntä.

Oppositiopuolue kokoomus oli jo etukäteen ilmoittanut äänestävänsä tyhjää luottamuspulan vuoksi.

Rinne tulee puhemiehistöön Tuula Haataisen (sd.) tilalle. Haatainen nimitettiin tiistaina uuden hallituksen työministeriksi.

Rinne joutui eroamaan pääministerin paikalta reilu viikko sitten keskustan osoittaessa hänelle epäluottamusta monisäikeisessä postijupakassa.