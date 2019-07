Ensin nykyinen rataverkosto kuntoon – VR:n toimitusjohtaja: "Tällä hetkellä tärkeintä on nykyisen rataverkoston perusparannustyöt"

Rautatieverkoston tärkein tehtävä on raskas tavaraliikenne ja se vaatii hieman erilaisia investointeja, eli pullonkaulojen parantamista. Nämä ehdottomasti nopeuttavat myös matkustajaliikennettä, mutta enemmän pohjois- kuin etelä-Suomessa (esim. Ylivieska-Oulu-Tornio, Oulun kolmioraiteet ja muut ratapihajärjestelyt, Ylivieska-Iisalmi sähköt, Oulu-Kontiomäki-Pieksämäki korjauksia, Kouvola-Kotka, Imatra-Luumäki, Luumäki-Venäjä). Hyvinkää-Riihimäki-Tampere-rata pitää myös säilyttää kunnossa.

Turun tunnin rata on todettu erittäin kannattamattomaksi. Puolentoista tunnin rata sen sijaan on realismia, ja hoituu sillä, että rakennetaan nelosrata Kauklahteen, kaksoisrataa Salosta länteen 10-20 km ja oiotaan vähän Salo-Turku osuutta ja parannetaan perustuksia, missä ne pettävät, jotta saadaan nopeutta nostettua. Espoo-Lohja rata kannattaa vasta, kun radan varteen rakennetaan muutama megalähiö, mutta sen aika ei ole vielä, koska lähempänäkin on tonttimaata.

Etelässä on (käynnissä olevien hankkeiden jälkeen) kaksi ja vain kaksi suurta ratahanketta, jotka nostavat merkittävästi palvelutasoa: Lentorata (Kerava-Lentoasema-Pasila) ja itärata Kotkan kautta. Molemmat maksavat yli 2 miljardia, mikä on paljon verrattuna hyötyihin ja toinen on niin kannattamatton, ettei sille pidä toivoa antaa.