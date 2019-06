Ensimmäiset veronpalautukset maksetaan heinäkuun alussa

Enemmistö ammatin- ja liikkeenharjoittajista saa veronpalautuksensa heinäkuussa, suurin osa palkansaajista ja eläkeläisistä elo- tai syyskuussa.

Veronpalautusten maksupäiviä on nykyisin yhteensä kuusi. Veronpalautuksensa voi siis saada heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana.

Heinäkuussa veronpalautuksensa saa 157 000 ammatin- ja liikkeenharjoittajaa. Heille maksetaan veronpalautuksia yhteensä 169 miljoonaa euroa. Veronpalautusten maksupäivä on 4. heinäkuuta.

Jotta saa veronpalautuksen tililleen, uuden tai muuttuneen tilinumeron ehtii ilmoittamaan OmaVero-nettipalvelussa vielä tänään keskiviikkona.



Mätkyjä on puolestaan maksettavana heinäkuussa noin 43 000 ammatin- ja liikkeenharjoittajalla yhteensä 17 miljoonaa euroa. Jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivä on 1. heinäkuuta, toisen erän eräpäivä on 2. syyskuuta.



Suurin osa tavallisista palkansaajista saa veronpalautuksensa elo- tai syyskuussa



Veronpalautusten maksuajankohta riippuu siitä, milloin asiakkaan oma verotus päättyy. Samoin myös jäännösverot tulevat maksettavaksi heinäkuun ja helmikuun välisenä aikana.



Alustavien arvioiden mukaan veronpalautuksia maksetaan elokuussa 1,7 miljoonalle asiakkaalle yhteensä 806 miljoonaa euroa. Jäännösveroja erääntyy elokuussa puolestaan 224 000 asiakkaalla yhteensä 89 miljoonaa euroa. Myös syyskuulle on tiedossa iso veronpalautuspotti.