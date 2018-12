Ensi vuoden verokorttien postitus on alkanut, uudistunut kortti tulee viimeistään tammikuun puolessa välissä

Verohallinto on aloittanut ensi vuoden verokorttien postittamisen. Kaikki saavat uuden verokortin kotiinsa viimeistään tammikuun puolivälissä.

Verokortit voi tarkastaa OmaVerosta jo nyt.

Uudet verokortit tulevat voimaan helmikuun alusta. Uudessa verokortissa sivutuloverokortti poistuu, kuten myös palkkakausikohtaiset tulorajat.

Jatkossa samaa verokorttia voi siis kopioida kaikille työnantajille ja sama verokortti käy kaikkiin palkkatuloihin. Koko vuodelle on sama tuloraja.



– Palkansaajan tulee itse seurata vuoden mittaan tulojensa kehittymistä ja tehdä muutosverokortti, jos näyttää siltä, että tuloja tai vähennyksiä on enemmän tai vähemmän kuin on arvioitu. Henkilöverotusyksikön ylitarkastaja Minna Palomäki Verohallinnosta toteaa.

Omia tulotietojaan pystyy seuraamaan ensi vuoden alussa käyttöön otettavasta tulorekisteristä, jonne työnantajilla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa maksamansa palkat. Omia palkkatietojaan voi tarkastella OmaVerosta ensi helmikuusta alkaen.

Näin verokortti uudistuu:

1. Yksi tuloraja: Verokortissa ei enää ole palkkakauden tulorajoja vaan pelkästään yksi tuloraja koko vuodelle. Jos vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan. Muista seurata tulojesi kertymistä koko vuoden ajalta ja tilaa muutosverokortti tarvittaessa OmaVerosta, puhelimitse tai verotoimistosta.



2. Yksi verokortti palkkatuloille: Sivutuloille tai eri työnantajille ei enää tarvita erillisiä verokortteja. Kaikki työnantajasi käyttävät samaa verokortilla ilmoitettua veroprosenttia.



3. Kopio verokortista riittää: Verokorttia ei enää tarvitse toimittaa alkuperäisenä. Jos sinulla on useampia työnantajia, voit kopioida verokorttiasi kaikille työnantajillesi.



4. Verokortti tehdään OmaVerossa: Voit tilata ja tulostaa muutosverokortin OmaVerossa: vero.fi/omavero. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Verokorttisi jää OmaVeroon, josta voit ottaa sen käyttöösi milloin vain.



5. Uusi ilme: Verokortin ulkonäkö on erilainen kuin ennen.