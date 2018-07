Ennätyksellinen pakettimäärä nosti Postin tuloksen plussalle – kirjepostin kulkua voi pian seurata verkossa

Postin painopiste siirtyy nopeasti kirjepostista paketteihin. Se tekee työskentelystä entistä kausiluontoisempaa.

Verkkokaupan nopea kasvu siivitti Postin tuloksen selvään nousuun huhti–kesäkuussa.

Posti teki voittoa 2,3 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna jäi 7,6 miljoonaa tappiolle. Voitto oli 0,6 prosenttia liikevaihdosta.

Konsernin liikevaihto jatkoi laskemista, mutta lasku hidastui. Postin liikevaihto oli 399,5 miljoonaa euroa eli 0,7 prosenttia viime vuotta pienempi.

Posti kuljetti huhti–kesäkuussa yli viidenneksen enemmän kuluttajien tilaamia paketteja kuin viime vuonna samaan aikaan.

– Se on tärkein tekijä voitokkaan tuloksen tekemisessä, Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen kertoo Lännen Medialle.

Toinen tekijä on Malisen mukaan se, että jatkuvasti laskevan kirjepostin pudotus ei ollut keväällä yhtä suuri kuin aiemmin. Siihen vaikutti etenkin EU:n tietosuoja-asetuksesta GDPR:stä johtunut runsas paperipostin määrä.

– Lisäksi saimme toiminnoistamme Venäjällä ensimmäistä kertaa voittoa sitten vuoden 2014, Malinen sanoo.

Malinen sanoo olevansa erityisen tyytyväinen, että voitokas tulos saatiin huhti–kesäkuulta, mikä on vuoden hiljaisin neljännes.

Alkuvuonna ennätys

Suomalaisessa verkkokaupassa on vielä huimasti kasvuvaraa, Malinen sanoo.

– Esimerkiksi Saksassa kuluttajat tilaavat Suomeen verrattuna tuplamäärän paketteja henkilöä kohti.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla posti kuljetti ennätykselliset 21 miljoonaa pakettia. Malinen uskoo, että kasvu jatkuu voimakkaan lähivuosien ajan.

Enemmistö paketeista on kuluttajien tilauksia verkkokaupoista.

Suurin osa pitää sisällään muotia ja elektroniikkaa, joka tilataan Pohjoismaista ja Keski-Euroopasta. Kiinasta tilataan etupäässä kirjepostiin mahtuvaa pientavaraa kuten koruja tai varaosia.

Posti varautuu kasvuun laajentamalla pakettiautomaattien verkostoaan isolla kädellä.

Tavoitteena on, että Postilla on ensi vuoden loppuun mennessä 1 500 pakettiautomaattia, kun määrä on tällä hetkellä noin 700.

Automaatit ovat suosittu tapa tilata tuotteita verkkokaupoista, Malinen sanoo. Niiden kautta tilattujen pakettien määrä nousi vuodessa 35 prosenttia.

Kirjeitä voi pian seurata verkossa

Postissa ollaan Malisen mukaan tienhaarassa, jossa perinteinen kirjeposti alkaa jäädä liikevaihdossa pakettipalveluiden ja logistiikan taakse.

Se on väistämätöntä, Malinen sanoo.

– Lähivuosina valtaosa julkishallinnon postistakin siirtyy verkkoon, jolloin paperipostin määrä laskee huomattavasti.

Malinen sanoo, että Posti pyrkii yhä kehittämään kirjepalveluita. Muutaman vuoden päästä kirjeiden kulkua voi esimerkiksi seurata verkossa.

Kun kirjepostin määrä laskee, myös työvoimaa tarvitaan vähemmän. Malinen vakuuttaa, että tilanne tasoittuu, koska pakettipuolella henkilöstön tarve nousee samaan aikaan.

Kirjepostin vähentyessä entistä suurempi osa työstä on kausiluontoista, koska pakettien tilaaminen painottuu juhlapyhiin ja kampanjoiden ympärille.

Malinen sanoo, että vakituisten työntekijöiden määrä säilyy silti ennallaan.