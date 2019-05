Ennakkoäänten laskenta on käynnissä, ja jännitys kasvaa – Tuleeko eurojytky, ketkä pääsevät parlamenttiin Suomesta?

Ennakkoäänten laskenta on aloitettu kello 15 jälkeen sunnuntaina. Ennakkoäänestyksen tuloksen odotetaan valmistuvan kello 20 mennessä. Seuraamme jännittävän tuloslaskennan etenemistä ja tunnelmia tässä laajassa jutussa, johon illan aikana päivittyvät olennaisimmat uudet tiedot, kunnes vaalitulos on selvillä.

Europarlamenttivaalien vaali-illasta on ennakoitu jännittävää. Vaalipiirilautakunnat ovat aloittaneen ennakkoäänten laskennan vaalipäivänä sunnuntaina kello 15 jälkeen. Laskennan alkaessa kunnista saapuneet ruskeat vaalikuoret on avattu ja niiden sisällä olevat äänestysliput lasketaan. Ennakkoäänten tuloksia odotetaan kello 20 aikaan. Vaalitulos alkaa vahvistua kello 21 jälkeen.

Ennakkokyselyiden perusteella vaalivoitosta käydään tiukka kamppailu puolueiden välillä. Yleisradion 10. toukokuuta julkaisemassa puoluekannatusmittauksessa perussuomalaiset nousi suurimmaksi puolueeksi. Perussuomalaisten kannatus oli 18,8, sdp:n 17,8, kokoomuksen 16,9, keskustan 13,3, vihreiden 13,3, vasemmiston 8, rkp:n 4, kristillisdemokraattien 3,7 ja liike nytin 1,7 prosenttia.

Edellisen kerran eurovaalit järjestettiin vuonna 2014. Tuolloin suurimpien puolueiden kannatus jakaantui seuraavasti: Kokoomus 22,6, keskusta 19,7, perussuomalaiset 12,9, sdp 12,3, vihreät 9,3, vasemmistoliitto 9,3 rkp 6,8 ja kristillisdemokraatit 5,2 prosenttia äänistä. Kansallinen Kokoomus ja Suomen Keskusta saivat kumpikin kolme paikkaa europarlamenttiin säilyttäen paikkamääränsä ennallaan.

Kannatusmittauksia on tehty myös koko Euroopan vaaliasetelmissa. Keskusta-oikeistolaisen EPP:n on arvioitu säilyvän suurimpana ryhmänä ja sosialidemokraattien S&D:n toiseksi suurimpana. Niiden uudessa parlamentissa mahdollisesti muodostama koalitio saattaa kuitenkin jäädä ilman enemmistöä.

Oikeistopopulistisille puolueille on ennustettu hyvää menestystä useissa maissa. Suomessa tähän joukkueen luetaan perussuomalaiset, joiden ehdokkaista vahvoilla lienee ainakin Laura Huhtasaari. Oikeistopuolueiden keskinäisiä välejä ovat hiertäneet erimielisyydet siitä, mihin ryhmään kukin puolue tulevassa parlamentissa kuuluu.

Huhtasaari on yksi vaaleissa ehdolla olevista niin sanotuista tuplaehdokkaista, jotka olivat ehdolla myös eduskuntavaaleissa. Esimerkiksi vasemmistoliitoliiton Merja Kyllönen on kertonut aikovansa jatkaa eduskunnassa, vaikka tulisi valituksi parlamenttiin. Puolueiden puheenjohtajista on ehdolla kristillisdemokraattien Sari Essayah.

Stubb ja Halla-aho kärjessä viime vaaleissa

Vuonna 2014 eurovaaleissa voittajia olivat Suomessa perussuomalaiset ja vasemmistoliitto. Perussuomalaiset saivat vaalissa yhden lisäpaikan nostaen europarlamenttipaikkojensa lukumäärän kahteen. Vasemmistoliitto sai yhden paikan europarlamenttiin ja puolueen kannatus nousi 9,3 prosenttiin. Lukema on 3,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisissä europarlamenttivaaleissa.

Kyseisten vaalien suurimmat häviäjät olivat puolestaan sdp ja vihreät. Sdp sai vaaleissa 12,3 prosentin kannatuksen. Se on 5,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisissä europarlamenttivaaleissa. Ääniosuuden pienenemisestä huolimatta puolue säilytti kaksi paikkaansa europarlamentissa. Vihreiden ääniosuus pieneni 3,1 prosenttiyksikköä ja puolue menetti toisen paikkansa europarlamentissa.

Vuoden 2014 europarlamenttivaalien ääniharava oli Alexander Stubb (kok), joka sai 148 190 ääntä. Perussuomalaisten Jussi Halla-aho sai toiseksi eniten (80 772) ja keskustan Olli Rehn kolmanneksi eniten ääniä (70 398). Eniten ääniä saanut naisehdokas, Suomen Kristillisdemokraattien Sari Essayah (61 264) ei tullut valituksi. Europarlamenttiin valittiin Suomesta 13 edustajaa.

Vuonna 2014 europarlamenttivaalien äänestysprosentti oli 41,0, mikä on 0,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa. Vilkkaimmin äänestettiin Ahvenanmaan vaalipiirissä, jossa äänestysaktiivisuus nousi peräti 57,5 prosenttiin.

Miten äänet lasketaan?

Europarlamenttivaalien tuloksen määräytymisessä käytetään laskentamenetelmää, jonka mukaan ensimmäisessä vaiheessa lasketaan kunkin ryhmittymän eli vaaliliittoon kuulumattoman puolueen, vaaliliiton, yhteislistan sekä yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen koko maassa saama kokonaisäänimäärä.

Laskennan toisessa vaiheessa asetetaan kussakin ryhmittymässä ehdokkaat paremmuusjärjestykseen heidän saamiensa äänimäärien perusteella.

Kolmannessa vaiheessa annetaan kullekin ehdokkaalle vertausluvut siten, että ryhmittymän eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen ryhmittymän koko äänimäärän. Vastaavasti toiseksi eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen puolet ryhmittymän äänimäärästä, kolmanneksi tullut ehdokas kolmanneksen, neljänneksi tullut ehdokas neljänneksen ja niin edelleen.

Viimeisessä laskennan vaiheessa kaikki ehdokkaat asetetaan vertauslukujen mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Kyseistä listasta valitaan Euroopan parlamentin jäseniksi 13 parhaan vertausluvun saanutta ehdokasta.

Italian sisäministeri Salvini puuhaa kansallismielisille yhteistä ryhmää

Kansallismielisille puolueille on ennustettu menestystä eurovaaleissa useissa maissa. Osa kansallismielisistä puolueista on mukana Italian sisäministerin, oikeistolaista La Lega -puoluetta johtavan Matteo Salvinin hankkeessa, jonka tarkoituksena on muodostaa parlamenttiin laaja kansallismielisten puolueiden ryhmä. Myös perussuomalaiset on osallistunut keskusteluihin toisin kuin ruotsidemokraatit, jonka johtaja Jimmie Åkesson on arvostellut Salvinin La Legaa kytköksistä Venäjään. Edellisessä parlamentissa nationalistit olivat jakaantuneet useaan eri ryhmään.

Populistien noususta huolimatta mielipidemittaukset ennustavat koko Euroopan tasolla vaalivoittoa keskusta-oikeistolaiselle EPP-ryhmälle, johon Suomesta kuuluvat kokoomus ja kristillisdemokraatit.

EPP:n kärkiehdokas Manfred Weber on siten vahva ehdokas EU-komission seuraavaksi puheenjohtajaksi. Varmaa Weberin valinta ei silti ole, vaikka EPP voittaisi, sillä komission puheenjohtajasta päättävät jäsenmaat, minkä lisäksi vaaditaan parlamentin hyväksyntä. Kärkiehdokasmenettely on saanut osakseen myös kritiikkiä. Joidenkin arvioiden mukaan on jopa todennäköistä, että kärkiehdokas on joku muu kuin Weber.