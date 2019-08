Elokuu tuo tähdenlentoja Suomeen perseidin tähdenlentoparven tullessa taivaalle – näkyvät vain Oulun eteläpuolella

Elokuussa on mahdollista nähdä upeita tähdenlentoja perseidin tähdenlentoparven tullessa taivaalle, kertoo Tähtitieteellinen yhdistys.

Perseidien tähdenlentoparvi on usein yksi vuoden näyttävimmistä. Parasta tähdenlentojen havaintoaikaa ovat yöt 10.–14. elokuuta ja aivan erityisesti tiistain aamuyö 13. elokuuta.

Perseidit kuuluvat yhteen kolmesta runsaimmasta tähdenlentoparvesta joulukuun geminidien ja tammikuun kvadrantidien ohella. Perseidit ovat kuitenkin mukavimpia havaita: yöt ovat edelleen lämpimiä, eikä pilvisyys haittaa niin usein kuin talvikuukausina.

Kuu on lähes täysi ja haittaa iltaisin ja iltayöstä kirkkaudellaan perseidien näkymistä. Kuu kuitenkin laskee 10. elokuuta puolilta öin ja 13. elokuuta noin kahdelta aamuyöllä, etelässä hiukan myöhemmin, pohjoisessa hiukan aiemmin, joten perseidihavainnot onnistuvat hyvin aamuyöllä, elleivät pilvet sitten haittaa havaintoja.

Aamu-uniset voivat myös kokeilla onneaan vielä tiistai-iltana 13. elokuuta heti taivaan pimennyttyä. Kuu nousee tällöin iltayhdeksän ja kymmenen välillä, mutta se on matalalla horisontissa ja toisella puolella taivasta kuin perseidien säteilypiste.

Osa parven meteoreista on melko kirkkaita. Perseideistä saattaa jäädä taivaalle hetkeksi vana, ja jotkut saattavat näyttää punertavilta. Tähdenlennot näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta.

Perseus on Auringon laskiessa melko korkealla koillistaivaalla ja pysyttelee koillisen ja idän suunnalla koko yön, mutta tähtikuvion tarkkaa paikkaa ei tarvitse löytää voidakseen nähdä tähdenlentoja, sillä niitä näkyy ympäri taivasta.

Meteorien havaitseminen on sitä helpompaa, mitä pimeämpi taivas on, mitä enemmän sitä on näkyvissä ja mitä vähemmän siellä on pilviä. Kannattaa siis hakeutua avoimelle paikalle kauas taajamien valoista. Pimeitä havaintopaikkoja voi etsiä vaikkapa Taivaanvahdin Tuhannen tähden paikkojen kartalta.

Koska pohjoisen yöt ovat edelleen hyvin valoisia ilman kuun vaikutustakin, perseidejä näkyy käytännössä vain Oulun eteläpuolella.