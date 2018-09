Elintarvikealan työntekijät lakkoon – "Pehmeät keinot on nyt käytetty"

Päivän mittaiseen lakkoon osallistuu yli 4 500 elintarvikealan työntekijää. Työntekijöiden lakko järjestetään 3. lokakuuta.

Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL järjestää poliittisen lakon vastalauseena hallituksen suunnitelmille heikentää irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä. Elintarvikealan työntekijät ovat lakossa 3. lokakuuta.

SEL on ensimmäinen liitto, joka on päätynyt suoraan poliittiseen lakkoon.

Tähän mennessä monet muut ammattiliitot ovat vastustaneet irtisanomissuojan heikentämistä pienissä yrityksissä lähinnä ylityö- ja vuoronvaihtokielloilla.

– Pehmeät keinot on nyt käytetty, eikä niillä ole ollut vaikutusta. On käytettävä kovempia keinoja, liiton puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen sanoo Lännen Medialle.

Kuntonen kertoo, ettei ylityökielto ole enää riittävä keino vastustaa irtisanomissuojan heikentämistä, joten elintarviketyöläisten liitto päätyi harkinnan jälkeen tarttumaan suoraan lakkoaseeseen.

– Me totesimme, että poliittinen lakko on meidän tapamme toimia, eikä hallitus ole jättänyt muita keinoja. Tässä maassa on paljon hyviä työnantajia ja yrityksiä, jotka eivät tällaista lakia tarvitse, eikä tolkuttomien työnantajien vuoksi tällaista lakia tarvitse säätää, Kuntonen toteaa.

Lakkoon 4 500 elintarvikealan työntekijää, mikä on noin viidennes SEL:n työehtosopimusten piirissä elintarvikealan yrityksissä työskentelevistä työntekijöistä.

– Käytännössä pienten työpaikkojen työntekijät olisivat jatkuvalla koeajalla ja eläisivät epävarmuudessa, Kuntonen lisää.

Valmiudet työtaistelutoimien laajentamiseen

SEL kertoo, että liitolla on valmiudet laajentaa poliittisia työtaisteluita yhdessä muiden SAK:laisten ammattiliittojen kanssa, jos hallitus ei vedä pois esitystään irtisanomissuojan heikentämisestä.

Ensimmäisessä vaiheessa lakossa on isoja elintarvikealan työpaikkoja eri puolella Suomea.

– On tärkeää, että isojen työpaikkojen työntekijät torjuvat irtisanomissuojan heikentämisen jo tässä vaiheessa, ennen kuin laki on säädetty, koska sen jälkeen alkaa varmasti puhe siitä, että irtisanomissuojan tulee olla yhtä heikko kaikenkokoisissa yrityksissä, Kuntonen lisää.