Elinsiirtoja tehtiin viime vuonna ennätysmäärä – jopa 453 ihmistä sai uuden elimen

Suomessa tehtiin viime vuonna enemmän elinsiirtoja kuin koskaan aiemmin, kerrotaan Munuais- ja maksaliiton tiedotteessa. Vuonna 2019 Suomessa tehtiin 453 elinsiirtoa. Aikaisempi ennätys vuodelta 2016 ylittyi yli 50 siirrolla.

– Elinsiirto pelastaa saajansa hengen tai ainakin parantaa merkittävästi elämänlaatua. Suurin osa elinsiirron saaneista palaa normaaliin elämään esimerkiksi opiskelemaan tai työhön. Elinsiirto on kirjaimellisesti lahja elämälle, kertoo Munuais- ja maksaliiton viestintäpäällikkö Petri Inomaa.

Eniten viime vuoden tehtiin munuaisensiirtoja, joita oli 293. Toiseksi eniten oli maksansiirtoja, joita tehtiin 64 kappaletta. Sydänsiirtoja oli 30 ja keuhkonsiirtoja 27. Lisäksi Suomessa tehtiin haimansiirtoja 39 kappaletta, jotka olivat useimmiten yhdistettyjä munuaisen- ja haimansiirtoa.

Uutta elintä odottaa jatkuvasti noin 570 ihmistä.



Elinluovuttajia oli viime vuonna 141. Nuorin elinluovuttaja oli 5-vuotias ja vanhin 82-vuotias. Luovuttajien keski-ikä oli 54,8 vuotta.



– Elinluovuttajan aivokuoleman yleisin syy on aivoverenvuoto, sanoo valtakunnallinen elinluovutuskoordinaattori, dosentti Anna-Maria Koivusalo.



Lain mukaan jokainen suomalainen on elinluovuttaja, jos ei ole sitä erikseen kieltänyt. Myös iäkäs ihminen voi olla elinluovuttaja. Moni vaikeakaan perussairaus ei estä elinluovutusta, oleellista on, että luovutettava elin on terve. Elinsiirtokirurgit arvioivat jokaisen potentiaalisen elinluovuttajan soveltuvuuden yksilöllisesti.



– Elintensä kuntoa ei tarvitse itse arvioida, vaan jokainen voi allekirjoittaa elinluovutuskortin, ladata elinluovutuskortti-sovelluksen puhelimeensa tai kirjata tahtonsa Omakantaan. Tärkeä on myös kertoa oma tahtonsa omaisilleen, sillä heidän kanssaan keskustellaan aina ennen luovutusta, Inomaa kertoo.



Viiden vuoden sisällä sairastettu syöpä ja aktiivinen hepatiitti B - tai HIV-infektio estävät kuitenkin luovutuksen.



Elinsiirtoleikkaukset on keskitetty Helsingin yliopistolliseen sairaalaan. Elinluovutusleikkauksia aivokuolleilta elinluovuttajilta tehdään kaikissa keskussairaaloissa.