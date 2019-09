Elinkeinoelämä ja yritykset hallituksen budjetista: Hyvää tahtoa on paljon, mutta villoja kovin vähän

Elinkeinoelämä ja yritykset puhuvat näin, koska he tuntevat olevansa suurimman puolestapuhujansa, kokoomuksen, tavoin oppositiossa. Hallituksen sisäpiiristä ei nyt löydykään sitä troijan hevosta, joka toisi EK:n ja työnantajien asiat suoraan hallitusohjelmaan ja budjettiriiheen. He ovat tottuneet jo yli 10 vuoden ajan, että hallitukselta on suora kuuma linja Etelärantaan. Nyt ei onneksi ole.