Elina Pekkarinen aloittaa lapsiasianvaltuutettuna toukokuussa, Tuomas Kurttilaa ei esitetty tehtävään

Lapsiasiainvaltuutetun virkaan on nimitetty Elina Pekkarinen. Hän aloittaa viisi vuotta kestävän kautensa toukokuun alussa.

Nykyinen lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila lopettaa työnsä huhtikuun lopussa. Kurttila kertoo Facebookissa, että häntä ei esitetty jatkamaan tehtävässään.

Pekkarinen on määräaikainen professori Turun yliopistossa sosiaalityön oppiaineessa ja toimii lastensuojelun asiantuntijajäsenenä Helsingin hallinto-oikeudessa.

Aiemmin hän on toiminut muun muassa tutkimuspäällikkönä ja tutkijatohtorina Nuorisotutkimusseurassa. Hänellä on kokemusta myös tutkimustehtävistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa sekä sosiaalityöntekijän työstä. Tutkimustyössään Pekkarinen on perehtynyt erityisesti lapsia ja nuoria koskeviin teemoihin.

Oikeusministeriön yhteydessä toimiva lapsiasiavaltuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton.

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista yhteistyössä muiden viranomaisten sekä toimialansa järjestöjen ja vastaavien muiden toimijoiden kanssa.