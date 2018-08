Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja vaatii parannuksia ikäihmisten tilanteeseen helteillä – "Laitoksiin tulee saada riittävät ilmastointilaitteet"

Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Martti Korhonen vaatii yhteiskuntaa parantamaan varautumistaan kuumuuteen. Eläkeläiset ry kantaa huolta vanhusten tilanteesta helteillä.

– Kuumuus on ikäihmisille todella tukalaa ja jopa hengenvaarallista. Helteet ovat erityisen suuri riski terveyden- ja sosiaalihuollon hoitolaitoksissa. Laitoksiin tulee saada riittävät ilmastointilaitteet, jotta vanhusten asumis- ja hoivahenkilökunnan työolosuhteista saadaan inhimilliset. Hoitajia uhkaa uupuminen helteen ja työtaakan alle. Henkilöstöresursseja on lisättävä ja työsuojelusta huolehdittava, sanoo Korhonen.

Korhosen mukaan kotien jäähdytykseen täytyisi investoida.

– Rakennusmääräyksiin ja asumisterveysohjeisiin tulee saada etenkin ikäihmisten asumiseen nykyistä tiukemmat ylärajat sisäilman lämpötilalle, jota voidaan säädellä esimerkiksi ilmastointilaitteiden ja kaukojäähdytyksen avulla, hän sanoo.



Korhosen mukaan Suomessa ei ole varauduttu helteisiin kunnolla, toisin kuin Etelä-Euroopan maissa, joissa helteistä on kokemusta.



– Asialla on todella kiire, jos emme halua ihmisten läkähtyvän kuumuuteen. Tämä on ilmastonmuutoksen ja väestön ikääntymisen myötä todennäköisesti tulevina vuosina voimakkaasti paheneva ongelma.