Eläkeläiset ovat entistä huolestuneempia taloutensa tilasta – vastikään työelämästä jääneiden keskimääräinen eläke on 2 000 euroa

Hyvin harvat saa käteen 1900 euroa kuukaudessa eläkettä! Se on tosi iso eläke! Normi eläke on noin 1600-1800 bruttona ja siitä vielä verot pois. Työkyvyttömyyseläkeläiset tienaavat vielä vähemmän kun siellä keskieläke on noin 1100 euroa ennen veroja. Sitten on vielä ne jotka eivät saa kuin kansaneläkkeen / takuueläkkeen ja heitäkin on aika paljon. Tulevaisuuden eläkkeet tulevat olemaan pienempiä kuin nyt.