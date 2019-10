Eläinlääkärit raportoivat lähes 100 lemmikkien myrkytystapausta, joissa epäillään nopeaa altistusta jyrsijämyrkylle

Eläinlääkärit raportoivat Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle 96 myrkytystapausta, joissa he epäilivät, että lemmikkieläin oli altistunut alfakloraloosia sisältävälle jyrsijämyrkylle.



Myrkytystapauksista suurin osa tapahtui tämän ja viime vuoden aikana. Yleensä kyseessä oli kissa, jonka epäiltiin altistuneen myrkylle välillisesti, kun se söi myrkkyjä syöneitä hiiriä. Myrkky on vaarallista myös koirille.

Suurin osa lemmikeistä toipui myrkytyksestä.

Alfakloraloosi on nopeavaikutteinen hiirien torjuntaan käytettävä myrkky, joka vaikuttaa lamaannuttavasti keskushermostoon.

Lemmikkieläimet voivat altistua myrkylle, kun ne syövät myrkkysyötin tai myrkkyä syöneen hiiren.



Tukes tiedottaa, että jyrsijämyrkyt ovat vaarallisia kaikille nisäkkäille ja linnuille.

- Yksityishenkilöt saavat käyttää jyrsijämyrkkyjä sisätiloissa hiirien torjuntaan. Syötit pitää laittaa syöttilaatikoihin ja sijoittaa laatikot sellaisiin paikkoihin, missä lemmikit eivät pääse niihin käsiksi, muistuttaa ylitarkastaja Oskari Hanninen Tukesista.

Myrkkyyn kuolleet jyrsijät on tärkeä etsiä ja hävittää asianmukaisesti.

- Jyrsijämyrkkyjen käytöstä on hyvä ilmoittaa myös naapurille, jotta he osaavat pitää lemmikkinsä kytkettyinä myrkkyjen käytön ajan, sanoo Hanninen.

Lemmikki nopeasti eläinlääkäriin



Jos epäilet myrkytystä, lemmikki kannattaa viedä nopeasti eläinlääkärin hoitoon.

Myrkytystilassa eläimellä ilmenee äkillisesti nopeasti eteneviä hermostollisia oireita, kuten tasapainohäiriöitä, horjuvaa liikettä, lisääntynyttä tuntoherkkyyttä, lihasnykäyksiä ja kouristelua. Eläin voi olla alilämpöinen, kuolata ja muuttua äkillisesti apaattiseksi tai aggressiiviseksi.



Eläin voi toipua myrkytyksestä, jos oireet eivät ole edenneet vakaviksi.

Tukesin mukaan jyrsijöitä kannattaa torjua ensisijaisesti niin, että tilkitsee rakennuksessa olevat raot ja siivoaa pois jyrsijöille maistuvan ruuan. Jyrsijöiden pyydystämiseen voi käyttää loukkuja niin, etteivät muut eläimet ja lapset eivät pääse niihin käsiksi.



Alfakloraloosivalmisteita myydään Suomessa seuraavilla kauppanimillä: Alpha Pasta 4 %, Black Pearl Pasta, Flash Paste, No Mouse Pasta, Prevexor Alp Paste ja Rodicum Express. Alfakloraloosivalmisteita on ollut saatavilla Suomessa vuodesta 2015 lähtien.