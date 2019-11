EK:n puheenjohtaja Lundmark Postin riidasta: "Valtio-omistajan ei pitäisi omilla toimillaan vaikeuttaa jo valmiiksi vaikeaa tilannetta"

Osakeyhtiön omistaa osakkeiden omistajat.

Oyn on tarkoitus tuottaa omistajilleen taloudellista hyötyä ja Oy n pitää tuottaa voittoa toimiakseen.

OY n yleiskokouksessa osakkeen omistajat(omistajat) valitsee yhtiölle hallituksen.

Hallitus valitsee Oy lle toimitusjohtajan joka on vastuussa hallitukselle.

Oyn yleiskokous on se jossa omistajat sa/voi käyttää ääntään ja kertoa mieliteensä yms. Muuna aikana saa huudella vaikka mitä mutta sitä ei tarvi noteerata. Myös valtion Oyssä on samat säännöt. Ministeri voi huudella mitä haluaa...yleensä politikko joka haluaa olla esillä.

Yimääräisen yleiskokouksen voi kutsua koolla jos yli 20% omistajista niin haluaa.