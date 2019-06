Eero Pyötsiä vahvin ehdokas puolustusvoimain komentajaksi – nimitys voi tulla jo loppuviikosta

Nimitys tulee mahdollisesti vielä ennen juhannusta. Alun perin uusi komentaja piti nimittää maaliskuussa.

Puolustusvoimien operaatiopäällikkö, kenraaliluutnantti Eero Pyötsiä on hyvää vauhtia nousemassa puolustusvoimain uudeksi komentajaksi.

Lännen Median puolustushallintoa lähellä olevista lähteistä saatujen tietojen mukaan nimitys voi olla ajankohtainen jo tämän viikon torstaina.

Komentajanimitys on venynyt ja roikkunut ilmassa pian kolme kuukautta.

Kun entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) jätti hallituksensa eronpyynnön maaliskuun alussa, jäi monia nimityksiä täyttämättä.

Yksi tärkeimmistä oli komentajan nimitys.

Nykyinen komentaja Jarmo Lindberg ei hakenut jatkokautta. Hän täytti viikko sitten 60 vuotta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on haastatellut kaikki sopivat kandidaatit. Näin hän toimi myös vuonna 2014, jolloin Lindberg aloitti komentajakautensa. Hänen valintaansa komentajaksi pidettiin silloin jossain määrin yllätyksenä.

Lindberg oli sattumakomentaja. Edellisen komentajan Ari Puheloisen seuraajaksi ennustettiin puolustusministeriön kansliapäällikkö Arto Rätyä.

Pelissä ollut neljä nimeä

Nyt pelissä on pyörinyt neljä nimeä, eli puolustusvoimien nykyinen strategiapäällikkö Kim Jäämeri, pääesikunnan päällikkö Timo Kivinen, operaatiopäällikkö Pyötsiä sekä maavoimien komentaja Petri Hulkko, kaikki kenraaliluutnantteja.

Komentajaksi on useasti siirrytty pääesikunnan päällikön tehtävistä, mutta Kivinen on jäämässä reserviin. Hän täyttää vuoden lopussa 60 vuotta.

Jäämeren nimeä on pyöritelty vuosia. Hän täytti hiljattain 55 vuotta. Jäämeren puolustushaaraa on pidetty ongelmallisena, sillä Lindbergin tavoin Jäämeri on ilmavoimien kenraaleja. Voisiko samasta puolustushaarasta nousta komentaja peräjälkeen?

Ilmavoimien imagokaan ei ole paras mahdollinen. Ilmavoimien Lemmenjoen majan tapahtumat vapaaehtoisessa kertausharjoituksessa syksyllä 2017 ja niistä nostetut syytteet ovat pyörineet julkisuudessa pitkään. Ilmavoimien julkisuuskuva on kärsinyt kolhun, joka ei hetkessä unohdu.

Pyötsiä päihittämässä Hulkon

Pyötsiän rinnalla on kilpaillut Hulkko. He molemmat ovat syntyneet vuonna 1961 muutaman viikon välein. Näistä kahdesta Pyötsiä on vetämässä pisimmän korren.

Pyötsiän uraan mahtuvat puolustusvoimain komentajan adjutantin tehtävät, Kaartin pataljoonan komentajan tehtävät sekä yleissihteerin toimi turvallisuus- ja puolustusasiainkomiteassa.

Hän oli strategisen suunnittelusektorin johtajana pääesikunnassa vuosina 2005–2008.

Porin prikaatin komentajakausi seurasi tämän jälkeen. Uralle mahtuu myös yksikön johtajuus puolustusministeriössä.

Puolustusvoimien operaatiopäällikkönä hän on ollut vuoden 2016 alusta.

Uusi puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoi maanantaina, että hänen ensimmäinen merkittävä tehtävänsä on esitellä uusi komentaja. Hän arvioi, että se tapahtuu kesäkuussa, mahdollisesti jo tällä viikolla.