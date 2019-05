Eero Heinäluoma kertoi olevansa valmis Euroopan komissioon, "jos Suomessa niin halutaan"

Heinäluoma on varmaan pätevä ja sopivakin, kun siellä muiden joukossa toimii. Miksiköhän muuten Heinäluoman vaalimainoksessa on ammattina "puhemies,emeritius". Muita meriittejä ei vissiin ole? Monestihan siinä on oppiarvo, joten ylioppilas taitaa olla liian vaatimaton...