Eduskuntaryhmät vastaavat Rinteen kysymyksiin tänään – pääministeriehdokkaasta päätös sunnuntaina

Tämä vastenmielinen pelleily on maalle ja demokratialle vai joko se on femokratialle, tuhoisaa. Toivottavasti se on viimeinen sosiaalidemokraattisen puolueen hallituspelkeily ja koko puolue nykymuodossaan kokee Sinisten kohtalon. Onnea vasn Antille Kremlin leivissä jos vanhat merkit paikkaansa pitävät.